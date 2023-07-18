Hennessey анонсирует 850-сильный 2024 Ford Mustang Dark Horse

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Новая версия Ford Mustang, известная как седьмое поколение, еще не появилась в салонах. По первым данным, его тюнинг представляет собой более сложную задачу по сравнению с предшественником. Однако это не помешало компании Hennessey взяться за его доводку. Представляем пакет H850 — замечательное предложение, позволяющее поднять мощность до ошеломляющих 850 лошадиных сил.

Фото: www.zrkuban. ru/news/2023-Tjunery-iz-Hennessey-predstavili-850-silnyj-Ford-Mustang-Dark-Horse

Этот пакет, созданный на базе топовой комплектации Dark Horse, включает в себя несколько усовершенствований. Она включает в себя нагнетатель, специально разработанный для 5,0-литрового двигателя Coyote V8, модернизированную систему впуска, а также усовершенствованные топливные форсунки и новый топливный насос. В дополнение к этим механическим усовершенствованиям Hennessey внедрила собственное программное обеспечение для управления двигателем. В итоге получилась силовая установка мощностью 850 л. с. и впечатляющим крутящим моментом 650 фунт-фут.

Эти показатели значительно выше, чем у стандартного V8 с естественным впрыском, который выдает 500 л. с. и 418 фунт-фут крутящего момента. Покупатели могут выбрать стандартную шестиступенчатую механическую коробку передач или за дополнительную плату установить 10-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Хотя компания Hennessey не раскрывает более подробную информацию о характеристиках, похоже, что никаких внутренних изменений в основных компонентах двигателя не производилось. Однако стоит отметить, что вариант "темной лошадки" уже получил усовершенствования от Ford, включая кованые шатуны и усиленные распределительные валы.

Пакет H850 также предполагает визуальное обновление. От обычного серийного Mustang Dark Horse модель H850 от Hennessey отличается наличием переднего сплиттера, боковых юбок и заднего антикрыла из углеродного волокна.

Эти легкие углепластиковые компоненты помогают поддерживать оптимальную развесовку. Кроме того, в стандартную комплектацию входят кованые колесные диски из алюминиевого сплава, а завершающим штрихом служат различные эмблемы и наклейки. Белая графика, представленная на сопроводительном изображении, может быть выбрана из списка доступных опций.

Компания Hennessey уже принимает заказы на комплектацию H850, а первые поставки ожидаются в четвертом квартале 2023 года. Хотя подробности о ценах пока не разглашаются, стоит отметить, что на каждый H850 предоставляется комплексная трехлетняя гарантия на 36 000 миль пробега.

Не отставая от компаний, занимающихся производством запасных частей, Ford имеет интересные планы в отношении нового Mustang. Генеральный директор компании Джим Фарли недавно намекнул в своем личном аккаунте в Twitter на появление уличного Mustang GT3.

Шпионские снимки, сделанные в начале 2023 года, позволяют предположить, что это купе в гоночном стиле получит широкофюзеляжный комплект и выхлопную систему с центральным расположением патрубков. Между тем, наши старательные шпионы, возможно, заметили первую тюнингованную Shelby версию Mustang седьмого поколения, что предвещает интересную эволюцию модели.

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Ford Mustang Dark Horse Already Supercharged To 850 HP By Hennessey