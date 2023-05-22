Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
RT: российские военные создали ловушку для диверсантов ВСУ в Белгородской области
Продажа российских активов Continental компании S8 Capital
Razon: президент Бразилии отказался здороваться с Зеленским на саммите G7
Иван Ургант опроверг слухи о том, что он спонсирует ВСУ
Рост сумм автокредитов в России устанавливает новые рекорды на фоне растущих просрочек
Кроссовер Hongqi HS5 обновит автоматическую трансмиссию в преддверии дебюта в России
Более 10 лет исследований ушло на создание Rolls-Royce Spectre EV
Cadillac Escalade IQ EV анонсирован для пополнения модельного ряда электромобилей марки
RT: не успевшие сбежать из Артёмовска боевики ВС Украины прячутся под перевёрнутые ванны

2024 GMC Canyon AT4X AEV на 35-дюймовых шинах

Авто

Недавно компания Chevrolet Performance представила нам грядущую модель 2024 Colorado ZR2 Bison, прочный внедорожный вариант, разработанный в сотрудничестве с American Expeditionary Vehicles (AEV). С тех пор мы стали свидетелями презентации его конкурентов, 2024 Ford Ranger Raptor и 2024 Toyota Tacoma TRD Pro. В дополнение к этому, GMC представила грядущий 2024 Canyon AT4X AEV, который завершает месяц, наполненный захватывающими приключениями 4x4.

2024 GMC Canyon AT4X AEV на 35-дюймовых шинах
Фото: www.motorauthority. com/news/1136796_2023-gmc-canyon-gets-bigger-faster-more-expensive

Это новое предложение от GMC можно рассматривать как версию Colorado ZR2 Bison, с совершенно новой отделкой AT4X, которая получит улучшенные характеристики и возможности. Хотя это, возможно, не первый случай появления грузовика, во время презентации для СМИ 2024 Sierra HD AT4X один из тяжелых грузовиков был замечен буксирующим крытый пикап. Среднеразмерные габариты, наличие 35-дюймовых шин и появление на мероприятии GMC были достаточными для того, чтобы намекнуть на идентичность грузовика.

Официальный предварительный показ Canyon AT4X AEV 2024 подтверждает наши ожидания. Обновленный передний фас имеет бампер с высоким клиренсом, хотя стоит отметить, что лебедка, изображенная на тизере, является цифровым дополнением и может не входить в комплектацию. Тем не менее, ожидается, что грузовик будет поставляться с отверстием для лебедки, прочным покрытием днища из бористой стали и усовершенствованными амортизаторами Multimatic.

Стандартный вариант AT4X уже получил трехдюймовый лифт по сравнению с неосновными моделями Canyon, частично достигнутый за счет установки 33-дюймовых шин. Однако AT4X AEV поднимается на ступень выше благодаря 35-дюймовым шинам Goodyear Wrangler Territory MT 315/70 17, которые, по оценкам, обеспечивают впечатляющий дорожный просвет в 11 дюймов. Кроме того, более прочные поперечные рычаги и гидравлические ограничители отбоя гарантируют, что грузовик выдержит требования владельцев, жаждущих приключений.

По сообщениям наблюдателей, которым удалось осмотреть закрытый грузовик, ожидается, что он будет оснащен колесными дисками AEV Salta, аналогичными тем, которые предлагаются для полноразмерного Sierra AT4X AEV Edition. Чехол не смог скрыть спортивный багажник в кузове и держатель запасного колеса, установленный на кузове. Эти функции, а также лебедка, скорее всего, являются дополнительными опциями, которые увеличат общую цену.

Что касается трансмиссии, то мощность двигателя вряд ли претерпит какие-либо изменения. 2,7-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом H. O. развивает мощность 310 л. с. и крутящий момент 430 фунт-фут. Хотя увеличение мощности всегда приветствуется, этих показателей более чем достаточно для грузовика, предназначенного для преодоления препятствий на низкой скорости.

GMC пока держит подробности в секрете, заявляя лишь: "Появится еще более внедорожный Canyon". Официальный дебют запланирован на 6 июля, и нам не терпится узнать, что GMC приготовил для любителей бездорожья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

New 2024 GMC Canyon AT4X AEV Edition! The best Midsize Pickup Truck in America?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
Кардиолог Клодас назвала пять продуктов, которые ест каждый день для снижения холестерина
Кардиолог раскрыла пять продуктов, которые сама ест каждый день
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Историю самого необычного маньяка России рассказал ветеран МУР
Муж певицы Дианы Гурцкая внезапно умер в возрасте 46 лет
Муж певицы Дианы Гурцкая внезапно умер в возрасте 46 лет
Последние материалы
Диетолог Соломатина рассказала о пользе каш для здоровья
Друг семьи сообщил о тяжёлом состоянии Дианы Гурцкая после смерти Петра Кучеренко
Захарова саркастически высказалась по поводу слов Зеленского, сравнившего Артёмовск с Хиросимой
Мирошник: ранение главкома Залужного ведёт к неразберихе в рядах ВСУ
DP.RU: Кардиолог Андреев рассказал о самом опасном типе гипертонии, который проявляется во сне
Диетолог Пономарёва назвала гражданам РФ три способа перестать заедать стресс
MWM: Часов Яр станет следующей целью ВС России после Артёмовска
Роскачество назвало лучшие бренды мороженого
Коротченко назвал варианты ответа РФ на заявление США об ударах по Крыму
Марков о ситуации в Белгородской области: Зеленский решил ответить на поражение в Бахмуте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников