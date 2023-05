2024 GMC Canyon AT4X AEV на 35-дюймовых шинах

Недавно компания Chevrolet Performance представила нам грядущую модель 2024 Colorado ZR2 Bison, прочный внедорожный вариант, разработанный в сотрудничестве с American Expeditionary Vehicles (AEV). С тех пор мы стали свидетелями презентации его конкурентов, 2024 Ford Ranger Raptor и 2024 Toyota Tacoma TRD Pro. В дополнение к этому, GMC представила грядущий 2024 Canyon AT4X AEV, который завершает месяц, наполненный захватывающими приключениями 4x4.

Это новое предложение от GMC можно рассматривать как версию Colorado ZR2 Bison, с совершенно новой отделкой AT4X, которая получит улучшенные характеристики и возможности. Хотя это, возможно, не первый случай появления грузовика, во время презентации для СМИ 2024 Sierra HD AT4X один из тяжелых грузовиков был замечен буксирующим крытый пикап. Среднеразмерные габариты, наличие 35-дюймовых шин и появление на мероприятии GMC были достаточными для того, чтобы намекнуть на идентичность грузовика.

Официальный предварительный показ Canyon AT4X AEV 2024 подтверждает наши ожидания. Обновленный передний фас имеет бампер с высоким клиренсом, хотя стоит отметить, что лебедка, изображенная на тизере, является цифровым дополнением и может не входить в комплектацию. Тем не менее, ожидается, что грузовик будет поставляться с отверстием для лебедки, прочным покрытием днища из бористой стали и усовершенствованными амортизаторами Multimatic.

Стандартный вариант AT4X уже получил трехдюймовый лифт по сравнению с неосновными моделями Canyon, частично достигнутый за счет установки 33-дюймовых шин. Однако AT4X AEV поднимается на ступень выше благодаря 35-дюймовым шинам Goodyear Wrangler Territory MT 315/70 17, которые, по оценкам, обеспечивают впечатляющий дорожный просвет в 11 дюймов. Кроме того, более прочные поперечные рычаги и гидравлические ограничители отбоя гарантируют, что грузовик выдержит требования владельцев, жаждущих приключений.

По сообщениям наблюдателей, которым удалось осмотреть закрытый грузовик, ожидается, что он будет оснащен колесными дисками AEV Salta, аналогичными тем, которые предлагаются для полноразмерного Sierra AT4X AEV Edition. Чехол не смог скрыть спортивный багажник в кузове и держатель запасного колеса, установленный на кузове. Эти функции, а также лебедка, скорее всего, являются дополнительными опциями, которые увеличат общую цену.

Что касается трансмиссии, то мощность двигателя вряд ли претерпит какие-либо изменения. 2,7-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом H. O. развивает мощность 310 л. с. и крутящий момент 430 фунт-фут. Хотя увеличение мощности всегда приветствуется, этих показателей более чем достаточно для грузовика, предназначенного для преодоления препятствий на низкой скорости.

GMC пока держит подробности в секрете, заявляя лишь: "Появится еще более внедорожный Canyon". Официальный дебют запланирован на 6 июля, и нам не терпится узнать, что GMC приготовил для любителей бездорожья.

New 2024 GMC Canyon AT4X AEV Edition! The best Midsize Pickup Truck in America?