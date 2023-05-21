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В "лоб" летит фура: что делать

3:36
Авто

К сожалению, ни один водитель не застрахован от дорожно-транспортных происшествий, которые могут значительно отличаться по степени тяжести. Контраст между съездом в кювет или незначительным столкновением с другим транспортным средством и лобовым столкновением без вариантов спасения весьма значителен.

В "лоб" летит фура: что делать
Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Когда водитель понимает, что авария неизбежна, начинается паника, которая приводит к инстинктивным действиям, ухудшающим ситуацию. Можно ли пережить лобовое столкновение, когда оно становится неизбежным?

Прежде всего водитель должен стремиться как можно больше снизить скорость. Снижение скорости приводит к уменьшению кинетической энергии автомобиля, что способствует эффективности систем пассивной безопасности в спасении жизни. Для этого необходимо резко и с силой нажать на тормоза, активно задействуя ABS.

Однако важно не зацикливаться исключительно на препятствии, так как это может обездвижить водителя и помешать ему адекватно реагировать в сложившейся ситуации. В случае неизбежного столкновения следует строго избегать активного поворота рулевого колеса, поскольку это может привести к вращению автомобиля и подвергнуть удару наименее защищенную часть кузова. Кроме того, такие действия могут нарушить тормозную динамику автомобиля.

В момент срабатывания подушки безопасности при повернутом рулевом колесе руки водителя могут преградить ей путь, в результате чего произойдет сильный удар по лицу, который может быть крайне болезненным.

Поэтому рекомендуется держать рулевое колесо в положении 10-2 или 9-3 (как упоминалось ранее). Кроме того, руки должны быть полусогнуты и напряжены, как и мышцы шеи. Наклон головы немного вперед помогает предотвратить хлестообразные травмы верхнего отдела позвоночника в случае срабатывания подушки безопасности и срабатывания натяжителя ремня безопасности. Напряженные, полусогнутые руки смягчат тяжесть контакта с подушкой безопасности, а руки естественным образом согнутся в локтевых суставах.

Ни в коем случае нельзя отпускать рулевое колесо и инстинктивно вытягивать руки, чтобы защититься от неминуемого удара.

Что же делать с ногами? С одной стороны, в состоянии стресса и экстренного торможения в момент удара втянуть ноги может быть проблематично.

Однако как минимум необходимо знать, что и пол автомобиля, и педали могут значительно деформироваться, уменьшая пространство для выживания в нижней части салона. Таким образом, отведение ног назад во время удара является разумным действием.

Если активно снижая скорость непосредственно перед ударом, вы заметили, что объект вне автомобиля может проникнуть через лобовое стекло в салон, перед вами встает сложный выбор.

Положиться ли на удачу и эффективность систем пассивной безопасности или попытаться совершить маневр и избежать столкновения с бампером полноприводного грузовика? Лобовое стекло не обеспечивает никакой защиты. В этом случае можно попробовать прислониться к центральной части автомобиля.

Там, даже в случае сильного удара, останется пространство для спасения жизни. Однако такие действия сделают неэффективными и ремни безопасности, и подушки безопасности. Другими словами, решение в этой ситуации принимается исключительно на свой страх и риск.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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