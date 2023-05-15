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Tesla Model S и Model X с правым рулем больше не выпускаются

2:33
Авто

Компания Tesla официально объявила, что больше не будет выпускать модели Model S и Model X с правым рулем. В дальнейшем оба электромобиля (EV) будут выпускаться исключительно с левым рулем. Это решение направлено на оптимизацию производственного процесса и снижение затрат. Однако Tesla предлагает альтернативные варианты для покупателей на рынках с правым рулем.

Tesla Model S и Model X с правым рулем больше не выпускаются
Фото: https://lifeonphoto.com/

По словам представителя Tesla, пожелавшего остаться неизвестным, отказ от праворульных версий S и X объясняется сложностью и логистическими проблемами, связанными с процессом переоборудования.

Этот шаг неудивителен, учитывая предыдущий подход Tesla, которая предлагала ограниченное количество цветов краски, вариантов обивки и функций по сравнению с конкурентами, стремясь упростить производство.

Важно отметить, что это изменение не временное. Model S и Model X останутся автомобилями только с левым рулем в обозримом будущем, как говорится в отчете. В дополнение к оптимизации производства, отказ от праворульных вариантов, как ожидается, улучшит общее качество сборки Tesla.

Покупатели на рынках с правым рулем, таких как Великобритания, Япония и Гонконг, теперь стоят перед дилеммой. Британские покупатели, забронировавшие автомобиль, могут либо принять автомобиль с левым рулем, что далеко не идеально в стране, где инфраструктура рассчитана на автомобили с правым рулем, либо получить кредит в размере 2000 фунтов стерлингов (около 2500 долларов) на покупку Model 3 или Model Y, либо отменить заказ и изучить другие варианты автомобилей, подходящие для их рынка.

Стоит отметить, что Model 3 и Model Y по-прежнему будут предлагаться в конфигурации с правым рулем.

Учитывая, что рынки автомобилей с правым рулем составляют относительно небольшую часть автомобильной промышленности, нередко компании отказываются от разработки версий малосерийных автомобилей для конкретной страны из-за связанных с этим проблем.

На протяжении всей истории некоторые модели, такие как Citroën SM, Alpine A310 и Audi Quattro, предлагались исключительно с левым рулем. Даже Volkswagen Golf GTI первого поколения изначально был доступен только с левым рулем, пока примерно через три года не появился вариант с правым рулем.

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TESLA Model S - 8 лет пользования и 355 000 км пробега. Качество от Илона Маска, РЖАВОЕ ВЕДРО?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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