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О чём забывают автовладельцы на шиномонтаже

2:11
Авто

Ритуал смены сезонных шин два раза в год часто является для российских водителей бездумным занятием. Они просто сдают шины, и техник решает все вопросы, начиная от места установки шин и заканчивая весом, который должен быть использован на каждом колесе.

О чём забывают автовладельцы на шиномонтаже
Фото: biznes-prodam. ru/properties/gotovy-biznes-shinomontazh/

Кто-то может удивиться: "Что сложного? Просто снимите старые шины, наденьте новые и накачайте их". Однако, как и в любой другой работе, здесь есть важные нюансы, о которых водители должны помнить, чтобы избежать головной боли в дальнейшем.

Одним из важнейших аспектов является балансировка, о которой много говорилось как о необходимом и даже жизненно важном. Однако мало кто помнит о крошечных колпачках клапанов, которые необходимы для накачивания шин.

В идеале они должны быть одноразовыми и заменяться при каждой смене шин. Однако это ненужные расходы для владельца автомобиля и трата времени для техника, чтобы каждый раз вырезать и приклеивать новые. Таким образом, фраза "еще немного послужит" становится обычным рефреном.

Клапанная крышка — это элемент безопасности, который следует заменять каждый раз, когда он выходит из строя. К сожалению, она подвержена повреждениям, особенно при низкопрофильных шинах и воздействии снега на дороге весной.

В России даже на высокопрофильных внедорожных шинах срок службы колпачков не превышает двух лет. Но если они выйдут из строя, шина вздуется, и автомобиль придется везти в сервисный центр.

Замена колпачков — это небольшая операция, которая в долгосрочной перспективе может избавить водителя от многих проблем и денег. Чем забывать о них, лучше заменить их и больше никогда о них не беспокоиться.

Это можно сделать, потратив немного дополнительного времени на посещение магазина или попросив технического специалиста заменить их из своих запасов. Стоимость минимальна — около ста рублей за колесо. Это увеличит шансы на беспроблемную езду в течение всего сезона.

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Балансировка колес. Что это такое? Как часто нужно делать?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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