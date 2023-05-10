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Зачем надо выключать кондиционер в автомобиле

2:31
Авто

Революционное изобретение кондиционера сделало жизнь водителей намного комфортнее. Его наличие в наших автомобилях позволило создать оптимальный климат даже в знойные летние дни. С помощью кондиционера водители и пассажиры больше не сталкиваются с проблемой опускания окон и вдыхания вредных загрязняющих веществ, таких как смог и дорожная пыль.

Зачем надо выключать кондиционер в автомобиле

Каким бы идеальным ни был кондиционер, он не лишен своих недостатков. Бывают случаи, когда вместо холодного, освежающего воздуха в автомобиль просачивается теплый воздух с влажным, затхлым запахом. Виновниками этого неприятного явления являются сами владельцы автомобилей, которые непреднамеренно злоупотребляют системой, оставляя кондиционер включенным при выключенном двигателе.

Проблема возникает из-за того, что холодный воздух, проходящий через испаритель и воздушные каналы, охлаждает не только салон автомобиля, но и прилегающие поверхности системы кондиционирования.

Эта область расположена рядом с моторным отсеком, где температура значительно выше. Из-за этой разницы температур влага из воздуха, проходящего через испаритель, в виде конденсата соединяется с существующей точкой росы. Когда кондиционер выключается вместе с двигателем, возникают благоприятные условия для размножения бактерий, что приводит к появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.

Чтобы предотвратить подобное явление, необходимо регулировать температуру, чтобы устранить перепад и предотвратить образование точки росы. Кондиционер следует выключать перед тем, как заглушить двигатель, давая две-три минуты на то, чтобы холодные поверхности прогрелись, а лишняя влага испарилась.

Если возможно, лучше выключить кондиционер раньше и рассчитать время, необходимое для достижения пункта назначения. Эти несколько минут позволят поддерживать в салоне комфортную температуру, одновременно высушивая и проветривая систему кондиционера.

Если неприятный запах уже появился, необходимо очистить систему климат-контроля и уничтожить бактерии. Это не только устранит неприятный запах, но и повысит общую производительность системы кондиционирования. Скопление грязи и бактерий на испарителе является питательной средой для микроорганизмов, которые могут засорять систему и снижать ее эффективность. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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