ОСАГО стал личностноориентированным. На что рассчитывать водителям

Указание Центробанка об изменении тарифов и коэффициентов ОСАГО начали действовать в Росси с 9 января.

По данным "Российской газеты", теперь владельцы легковых авто будут платить за страховку 2224 — 5980 рублей.

Напомним, "вилка" в стоимости полиса зависит от марки машины, мощности двигателя, количества штрафов и аварий, а также "верности" страховой компании.

"Очевидно, что для автовладельцев, которые давно покупают полис в одной компании и не приносят ей убытков, компания снизит тариф. Но, помимо этого, есть ещё и коэффициенты. И они тоже изменились с сегодняшнего дня", — пишет RG.

К слову, территориальные коэффициенты изменились в регионах по-разному. Например,

в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани они снизились,

в Назрани, Магадане, Севастополе и Симферополя — выросли.

Возраст водителя теперь тоже влияет на цену страховки

Начинающие юные — от 16 лет до 21 года — водители, у которых нет стажа управления теперь будут больше платить за страховку:

до 9 января для них коэффициент был 1,93, теперь — 2,27.

Для "возрастных" — старше 40 лет — и опытных — стаж более 10 лет — полис подешевеет.

А если вам "стукнуло" 59+ и вы за рулём дольше 14 лет, то коэффициент будет 0,83, вместо 0,9.

Аккуратным водителям — ценовой профит

Отдельный "респект" теперь страховщики скажут тем, кто ездит без ДТП:

Если за 10 лет не стал виновником ни одной аварии, то водитель заплатит за ОСАГО на 50+% меньше, чем установлено тарифом:

тариф надо будет умножать на КБМ, равный 0,46.

Зато, если водитель был причиной трех и более ДТП в течение года, то и платить за ОСАГО он будет ощутимо больше:

к нему применят коэффициент 3,92 вместо 2,45.

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