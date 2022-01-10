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Автор Ольга Лебедева

ОСАГО стал личностноориентированным. На что рассчитывать водителям

Авто

Указание Центробанка об изменении тарифов и коэффициентов ОСАГО начали действовать в Росси с 9 января.

ОСАГО стал личностноориентированным. На что рассчитывать водителям

По данным "Российской газеты", теперь владельцы легковых авто будут платить за страховку 2224 — 5980 рублей.

Напомним, "вилка" в стоимости полиса зависит от марки машины, мощности двигателя, количества штрафов и аварий, а также "верности" страховой компании.

"Очевидно, что для автовладельцев, которые давно покупают полис в одной компании и не приносят ей убытков, компания снизит тариф. Но, помимо этого, есть ещё и коэффициенты. И они тоже изменились с сегодняшнего дня", — пишет RG.

К слову, территориальные коэффициенты изменились в регионах по-разному. Например,

  • в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани они снизились,
  • в Назрани, Магадане, Севастополе и Симферополя — выросли.

Возраст водителя теперь тоже влияет на цену страховки

  • Начинающие юные — от 16 лет до 21 года — водители, у которых нет стажа управления теперь будут больше платить за страховку:
  • до 9 января для них коэффициент был 1,93, теперь — 2,27.
  • Для "возрастных" — старше 40 лет — и опытных — стаж более 10 лет —  полис подешевеет.
  • А если вам "стукнуло" 59+ и вы за рулём дольше 14 лет, то коэффициент будет 0,83, вместо 0,9.

Аккуратным водителям — ценовой профит

Отдельный "респект" теперь страховщики скажут тем, кто ездит без ДТП:

Если за 10 лет не стал виновником ни одной аварии, то водитель заплатит за ОСАГО на 50+% меньше, чем установлено тарифом:

  • тариф надо будет умножать на КБМ, равный 0,46.

Зато, если водитель был причиной трех и более ДТП в течение года, то и платить за ОСАГО он будет ощутимо больше:

  • к нему применят коэффициент 3,92 вместо 2,45.

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Тарифы ОСАГО с 9 января 2022 года
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Игорь Моржаретто
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