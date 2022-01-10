Указание Центробанка об изменении тарифов и коэффициентов ОСАГО начали действовать в Росси с 9 января.
По данным "Российской газеты", теперь владельцы легковых авто будут платить за страховку 2224 — 5980 рублей.
Напомним, "вилка" в стоимости полиса зависит от марки машины, мощности двигателя, количества штрафов и аварий, а также "верности" страховой компании.
"Очевидно, что для автовладельцев, которые давно покупают полис в одной компании и не приносят ей убытков, компания снизит тариф. Но, помимо этого, есть ещё и коэффициенты. И они тоже изменились с сегодняшнего дня", — пишет RG.
К слову, территориальные коэффициенты изменились в регионах по-разному. Например,
Возраст водителя теперь тоже влияет на цену страховки
- до 9 января для них коэффициент был 1,93, теперь — 2,27.
Отдельный "респект" теперь страховщики скажут тем, кто ездит без ДТП:
Если за 10 лет не стал виновником ни одной аварии, то водитель заплатит за ОСАГО на 50+% меньше, чем установлено тарифом:
Зато, если водитель был причиной трех и более ДТП в течение года, то и платить за ОСАГО он будет ощутимо больше:
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