Подержанные автомобили в России подорожали почти в два раза - автоэксперты

Цены на автомобили в России ниже не станут. По словам экспертов, они за год взлетели почти на 50 процентов.

Это связано с дефицитом новых автомобилей. Некоторым россиянам приходится ждать доставки машины почти год.

Но, как рассказал NEWS. ru аналитик Даниил Бутов, в стране нет дефицита подержанных авто.

По его словам, в октябре "бэушные" машины подорожали на 4%. С начала года эта цифра увеличилась почти на 30%.

Эту информацию подтверждают в "Автостате". По словам аналитиков, в октябре средняя цена легкового автомобиля на вторичном рынке достигла 873 тысячи рублей. То есть выросла на четыре процента. А с начала года машины подорожали на 27 процентов.

Возросшие цены связаны с завершением локдауна в конце 2020 года.

Самой большей популярностью среди покупателей пользуются автомобили LADA Priora. Также часто покупают LADA 2114 Samara, LADA Granta, LADA Kalina и Ford Focus.

По анализам "Автостата", если смотреть на машины от трёх до пяти лет, покупают чаще всего Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Granta и Vesta.

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