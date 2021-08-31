Российских автолюбителей призвали отложить покупку нового авто

Эксперты сошлись во мнении о том, что покупать новый автомобиль в этом году невыгодно. Такой вывод обусловлен дефицитом автомобилей и завышением цен на них.

"Через год-полтора ценовая политика на рынке должна стабилизироваться, а дефицит прекратится. Лучше потратьте сто тысяч на восстановление имеющегося авто", — рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Причиной такого положения дел на авторынке эксперт считает экономические проблемы, возникшие из-за пандемии. Наблюдается нехватка запчастей и деталей, подорожание логистики и желание российских автодилеров продать автомобили дороже их рыночной стоимости. Вину производителя в данном вопросе Хайцеэр исключил.

"Это вынужденные меры дилеров, которые при сократившихся квотах пытаются компенсировать дополнительными доходами упущенную прибыль, а, может быть, для кого-то вопрос выживания стоит", — заключил эксперт.

Ранее "Автоновости дня" сообщили об увеличении цен на авто уже с 1 сентября. Некоторые бренды уже уведомили об этом автолюбителей. Однако стоит ожидать и незапланированного повышения цен.

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