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Эксперт: ужесточение наказания за пьяную езду не испугает нетрезвых водителей

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Угроза лишения прав или уголовного преследования за пьяную езду не помешает сесть за руль нетрезвому водителю, заявил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, комментируя Pravda.Ru планы российских властей ужесточить наказание за управление транспортом в состоянии опьянения.

Эксперт: ужесточение наказания за пьяную езду не испугает нетрезвых водителей

"Практика показывает, что многократные ужесточения ответственности, к сожалению, не влекут за собой существенного снижения случаев пьянства за баранкой... Очень странно, что наша законодательная власть видит неэффективность этих мер и продолжает эти самые меры применять", — отметил глава Коллегии.

Он также подчеркнул, что любые санкции как профилактическая мера действуют лишь на трезвого водителя.

"Трезвый водитель понимает, что не имеет права совершить нарушение, потому что теперь наказание в два раза серьёзнее. Но когда за руль садится пьяный водитель, он же не соображает, что он делает. Для него эта мера не может быть профилактической, потому что он не отдаёт себе отчёт в том, что теперь за это же нарушение уже будет предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы", — пояснил Травин.

Ранее сообщалось о планах ужесточить наказание за пьяную езду. Среди возможных санкций в отношении нетрезвых водителей называют пожизненное лишение прав и привлечение к уголовной ответственности.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Игорь Моржаретто
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