Тюрьма и лишение прав навсегда - в России ужесточат наказание за пьяную езду

В России намечается очередной виток борьбы с беспределом, творящимся на дорогах. Правительство готовит новый закон, по которому за нахождение за рулем автомобиля "подшофе" наказание для водителя будет уголовным. И бонусом — пожизненное лишение прав

Соответствующее распоряжение кабмину дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Садясь за руль в состоянии опьянения, человек создает угрозу для жизни других участников движения, поэтому мною дано поручение МВД, Минздраву и Минюсту в срок до 1 ноября рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания", — говорит вице-премьер.

Особенно жёсткие меры будут применяться к тем, кто "не понял с первого раза" и повторно сел пьяным за руль. Им будет "светить" пожизненного лишение прав на управление всеми существующими видами транспортных средств, а также права на владение, хранение и ношение оружия.

Напомним, сейчас прав за пьяную езду лишают на три года, а за повторный "залёт" могут посадить в тюрьму на срок до 3 лет. Если, конечно, такой водитель не совершил ДТП и никого не убил.

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