EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кому нужна третья доза вакцины от COVID-19, рассказали в ВОЗ
Производители подсолнечного масла поднимают цены - мораторий кончился
Пять причин разлюбить хот-доги
Хлопья для завтрака могут оказаться очень вредными для здоровья
Рудковская не увидела вину журналиста в скандале с Загитовой
Business Insider: США не будут воевать с Китаем за Тайвань
Врачи рассказали, у кого перенесённый "ковид" может вызвать депрессию
Новый президент Эстонии указал на проблему неравенства русскоязычных детей
Эксперт объяснил выбор лауреатов Нобелевской премии по экономике-2021

Тюрьма и лишение прав навсегда - в России ужесточат наказание за пьяную езду

Общество

В России намечается очередной виток борьбы с беспределом, творящимся на дорогах. Правительство готовит новый закон, по которому за нахождение за рулем автомобиля "подшофе" наказание для водителя будет уголовным. И бонусом — пожизненное лишение прав

Тюрьма и лишение прав навсегда - в России ужесточат наказание за пьяную езду

Соответствующее распоряжение кабмину дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Садясь за руль в состоянии опьянения, человек создает угрозу для жизни других участников движения, поэтому мною дано поручение МВД, Минздраву и Минюсту в срок до 1 ноября рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания", — говорит вице-премьер.

Особенно жёсткие меры будут применяться к тем, кто "не понял с первого раза" и повторно сел пьяным за руль. Им будет "светить" пожизненного лишение прав на управление всеми существующими видами транспортных средств, а также права на владение, хранение и ношение оружия.

Напомним, сейчас прав за пьяную езду лишают на три года, а за повторный "залёт" могут посадить в тюрьму на срок до 3 лет. Если, конечно, такой водитель не совершил ДТП и никого не убил.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дураки, лихачи, пьяницы и иные ужасы наших дорог
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии, виновата Россия
Кому нужна третья доза вакцины от COVID-19, рассказали в ВОЗ
Производители подсолнечного масла поднимают цены - мораторий кончился
Как подстроить собаку под свой режим и не навредить питомцу, рассказали кинологи
Пять причин разлюбить хот-доги
Хлопья для завтрака могут оказаться очень вредными для здоровья
Мистические полотна русских художников: четыре картины-загадки
Тайна Бабы-яги: мумия или кукла?
Рудковская не увидела вину журналиста в скандале с Загитовой
Наталия Гулькина: нынешний шоу-бизнес — это "прочитайте алфавит, а мы песню нарежем"
Популярное
Бывший СССР
Третий пошёл: США задействовали Казахстан в проекте "анти-Россия"

Основной союзник России в постсоветской интеграции и оборонном союзе Казахстан на прошлой неделе понизил статус русского языка, реализуя замысел США.

Третий пошёл: США задействовали Казахстан в проекте "анти-Россия"
В сети осудили приход Кикабидзе в шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
В сети осудили приход Кикабидзе в шоу Малахова
Здоровье
Как облегчить симптомы COVID-19, рассказали врачи
Российский шоу-бизнес
Появились доказательства смерти жены Прохора Шаляпина
Ирина Шлионская Мистические полотна русских художников: четыре картины-загадки Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Тайна Бабы-яги: мумия или кукла? Дмитрий Соколов Игорь Буккер "Ни баба, ни мужик": как вас обзовут, когда вы сядете на борт British Airways Игорь Буккер
Новости Украины
Украинский нардеп обвинила Зеленского в финансировании "Путина-агрессора"
Общество
Экс-супруг погибшей в ДТП в Сочи высказался о Собчак
Жильё покойной супруги Шаляпина выставили на продажу, пока она была в коме
Российский шоу-бизнес
Жильё покойной супруги Шаляпина выставили на продажу, пока она была в коме
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников