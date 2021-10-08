Путин указал на смертность россиян в ДТП и сравнил её с числом погибших на войне

Российский лидер Владимир Путин во время беседы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным призвал продолжить работать над безопасностью на дорогах нашей страны.

По словам президента, Россия не должна лишаться огромного количества людей из-за аварий. Вместе с этим Путин отметил труд правоохранителей и дорожных специалистов. Отдельно руководитель страны напомнил о важности развития санитарной авиации, благодаря которой человека можно быстро спасти.

"Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях", — заявил Путин, слова которого приводят РИА Новости.

Хуснуллин в ходе мероприятия заявил, что в нашей стране смертность по причине ДТП стабильно снижается. Также вице-премьер оценил слаженную работу комиссии по безопасности дорожного движения.

По данным МВД России, в прошлом году в нашей стране произошло 145 тысяч аварий с пострадавшими людьми. В результате каждого девятого инцидента погибли люди. Всего на дорогах скончались 16 тысяч человек. Виновником каждой седьмой аварии оказывался пьяный водитель.

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