Госдума приняла закон об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде. Изменения касаются статьи 264-1 УК РФ за повторное управление ТС в алкогольном опьянении.
После внесения изменений пьяные водители за повторное нарушение могут получить больший тюремный срок и более крупный штраф.
С сегодняшнего дня повторная пьяная езда наказывается:
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