Госдума усилила ответственность за пьяную езду

Госдума приняла закон об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде. Изменения касаются статьи 264-1 УК РФ за повторное управление ТС в алкогольном опьянении.

После внесения изменений пьяные водители за повторное нарушение могут получить больший тюремный срок и более крупный штраф.

С сегодняшнего дня повторная пьяная езда наказывается:

штрафом в размере от 300 до 500 тысяч ( ранее - 200-300 ) рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 года до 3 лет ( ранее - 1-2 года) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,

) рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 года до 3 лет ( с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 2 лет ( ранее - 480 часов ) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,

) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет (ранее - 2 года ) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,

) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет ( ранее - 2 года ) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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