В Екатеринбурге молодая мама выпала с 24-го этажа во время уборки

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Молодая мама погибла, выпав с 24-го этажа в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал Е.1.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

По данным издания, девушке было всего 23 года, у неё остался девятимесячный сын.

Близкие подруги погибшей рассказали, что она решила навести порядок и помыть окно. Недавно семья переехала в новую квартиру.

Также отмечается, что девушка родом из Перми, а в Екатеринбург переехала полтора года назад.

Ранее стало известно, что пропавшая в канун дня рождения молодая екатеринбурженка отправила близким тревожные сообщения.

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