Молодая мама погибла, выпав с 24-го этажа в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал Е.1.
По данным издания, девушке было всего 23 года, у неё остался девятимесячный сын.
Близкие подруги погибшей рассказали, что она решила навести порядок и помыть окно. Недавно семья переехала в новую квартиру.
Также отмечается, что девушка родом из Перми, а в Екатеринбург переехала полтора года назад.
Ранее стало известно, что пропавшая в канун дня рождения молодая екатеринбурженка отправила близким тревожные сообщения.
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