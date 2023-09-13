В Екатеринбурге 22-летняя девушка ушла из дома накануне своего дня рождения и пропала. Её ищут уже почти две недели. Последние сообщения, которые она отправила близким, были тревожные. Об этом пишет портал Е.1 со ссылкой на знакомую семьи.
По её словам, девушка говорила, что никому не нужна, а также, что не хочет жить. И обещала "совершить всё" в свой день рождения. Кроме того, она делилась с близкими подругами, что ей не хватает внимания родителей.
Собеседница отметила, что семья у пропавшей хорошая, все родственники продолжают надеяться, что с ней ничего плохого не случилось.
У девушки также есть молодой человек, с которым она встречается уже четыре года. Сначала её семья была против их отношений. И из-за этого она уже уходила из дома, но затем родители всё же приняли парня. После своего дня рождения пропавшая планировала с ним съехаться.
Ранее сообщалось, что житель Москвы отправился на военные сборы и пропал.
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