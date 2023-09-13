Пропавшая в канун дня рождения жительница Екатеринбурга отправила близким тревожные сообщения

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге 22-летняя девушка ушла из дома накануне своего дня рождения и пропала. Её ищут уже почти две недели. Последние сообщения, которые она отправила близким, были тревожные. Об этом пишет портал Е.1 со ссылкой на знакомую семьи.

Фото: мвд.рф

По её словам, девушка говорила, что никому не нужна, а также, что не хочет жить. И обещала "совершить всё" в свой день рождения. Кроме того, она делилась с близкими подругами, что ей не хватает внимания родителей.

Собеседница отметила, что семья у пропавшей хорошая, все родственники продолжают надеяться, что с ней ничего плохого не случилось.

У девушки также есть молодой человек, с которым она встречается уже четыре года. Сначала её семья была против их отношений. И из-за этого она уже уходила из дома, но затем родители всё же приняли парня. После своего дня рождения пропавшая планировала с ним съехаться.

Ранее сообщалось, что житель Москвы отправился на военные сборы и пропал.

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