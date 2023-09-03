Московская квартира актрисы Юлии Рутберг была ограблена в ночь на воскресенье, 3 сентября.
Преступники смогли вскрыть дверные замки, а после похитили деньги и драгоценности из жилья народной артистки России.
О происшествии рассказало издание "Известия" со ссылкой на собственный источник.
Собеседник журналистов не смог озвучить стоимость похищенного имущества звезды.
Сама Рутберг, отмечается в материале, в настоящее время находится на гастролях.
Накануне российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, признался, что его 200-метровая квартира в столице с пятью комнатами стоила музыканту несколько десятков миллионов рублей.
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