Квартиру народной артистки России Юлии Рутберг ограбили в Москве

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Московская квартира актрисы Юлии Рутберг была ограблена в ночь на воскресенье, 3 сентября.

Фото: citaty.net

Преступники смогли вскрыть дверные замки, а после похитили деньги и драгоценности из жилья народной артистки России.

О происшествии рассказало издание "Известия" со ссылкой на собственный источник.

Собеседник журналистов не смог озвучить стоимость похищенного имущества звезды.

Сама Рутберг, отмечается в материале, в настоящее время находится на гастролях.

Накануне российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, признался, что его 200-метровая квартира в столице с пятью комнатами стоила музыканту несколько десятков миллионов рублей.

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Юлия Рутберг. Линия жизни