В Башкирии глава сельсовета сдал в металлолом рельсы, которые были вещдоками в уголовном деле

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В Альшеевском районе глава одного из сельских поселений продал металлические рельсы, которые походили вещественными доказательствами в уголовном деле о краже. Как стало известно "Башинформу" от пресс-службы регионального Следкома, полицейские передали обвиняемому рельсы, принадлежащие сельсовету, на ответственное хранение.

Он должен был обеспечить их сохранность на время расследования дела о похищении этих самых рельсов. Глава сельсовета не стал ждать вынесения приговора и понес их в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Обвиняемый признал свою вину и возместил похищенную сумму. Угловое дело передано в суд.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Александр Корнев Новые правила сдачи металлолома