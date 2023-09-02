В Альшеевском районе глава одного из сельских поселений продал металлические рельсы, которые походили вещественными доказательствами в уголовном деле о краже. Как стало известно "Башинформу" от пресс-службы регионального Следкома, полицейские передали обвиняемому рельсы, принадлежащие сельсовету, на ответственное хранение.
Он должен был обеспечить их сохранность на время расследования дела о похищении этих самых рельсов. Глава сельсовета не стал ждать вынесения приговора и понес их в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Обвиняемый признал свою вину и возместил похищенную сумму. Угловое дело передано в суд.
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