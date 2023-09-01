Музыкальный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, признался, что отдал за свою 200-метровую квартиру с пятью комнатами десятки миллионов рублей.
Певец стал героем нового выпуска интернет-проекта "Вписка", где и решился на откровенность.
Рэпер отметил, что покупал жилплощадь ещё на стадии строительства, но точно не помнит, в какую сумму ему обошлось приобретение.
"40 или 50 миллионов рублей. Это был такой очень серьезный шаг", — рассказал Баста.
Ранее стало известно, что полицейскими в Подмосковье задержан наркокурьер, в тайнике которого находились наркотики на сумму на три миллиарда рублей.
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