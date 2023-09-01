Рэпер Баста не вспомнил цену своей пятикомнатной квартиры: "40 или 50 миллионов"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, признался, что отдал за свою 200-метровую квартиру с пятью комнатами десятки миллионов рублей.

Фото: Openverse

Певец стал героем нового выпуска интернет-проекта "Вписка", где и решился на откровенность.

Рэпер отметил, что покупал жилплощадь ещё на стадии строительства, но точно не помнит, в какую сумму ему обошлось приобретение.

"40 или 50 миллионов рублей. Это был такой очень серьезный шаг", — рассказал Баста.

Ранее стало известно, что полицейскими в Подмосковье задержан наркокурьер, в тайнике которого находились наркотики на сумму на три миллиарда рублей.

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