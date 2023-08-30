В Петербурге задержан администратор экстремистских сообществ в Telegram и "ВКонтакте"

Администратор экстремистских сообществ "Белая масть" и "Московская группа взаимопомощи", действующих на платформах "ВКонтакте" и Telegram (деятельность которого запрещалась на территории России), был отправлен под стражу Приморским судом Санкт-Петербурга. Пресс-служба судов Санкт-Петербурга поделилась этой информацией.

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"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марка Филиппова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Срок меры — 10 октября", — говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что Филиппов и другие лица, разделявшие националистические взгляды, сформировали организованную группу с целью совершения террористических актов, не позднее февраля 2020 года. Для реализации своих планов они создали группы "Белая масть" и "Московская группа взаимопомощи" на платформах "ВКонтакте" и Telegram. Филиппов, как администратор данных сообществ, распространял материалы, призывающие к экстремистской и террористической деятельности. Обвиняемый отрицает свою вину.

На прошлой неделе СМИ сообщили о проведении обысков у членов группировки "Белая масть" в Москве и Санкт-Петербурге с участием правоохранительных органов. Согласно опубликованным данным, данная организация имеет связи с "Русским добровольческим корпусом" в составе Вооруженных Сил Украины и создателями украинского националистического батальона "Азов" (признанным террористической организацией и запрещенным на территории России). Участники группы, среди которых присутствуют представители запрещенных в России ультраправых движений, используют нацистскую символику.

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