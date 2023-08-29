Российские туристы обвинили пакистанских полицейских в домогательстве, вызвав скандал

2:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские туристы, которые находились в путешествии по Пакистану, обвинили представителей полиции в "грубом обращении и домогательствах". Это заявление вызвало серьезный скандал, сообщает "Турпром".

Фото: openverse.org

Местные полицейские настаивают на том, что их главная задача заключалась в обеспечении безопасности туристов, и утверждают, что все обвинения являются "ложной пропагандой", направленной на дискредитацию полиции.

Один из пострадавших российских туристов, который назвал себя Славой С., в настоящее время находящийся в Пакистане вместе со своей супругой в целях туризма, рассказал изданию Latestly об инциденте. Согласно его словам, происшествие развернулось в районе Хайбер-Пантунхва Джамруд. Он утверждает, что сотрудники полиции "агрессивно остановили" группу туристов и, используя грубые методы, запретили им продолжать свой путь. Слава С. поделился:

"Один из полицейских вел себя крайне неподобающим образом и сильно напугал нас, особенно мою супругу".

Турист также рассказал, что полицейские разместили их фотографии, и, возможно, даже личные данные, на закрытых российских социальных сетях. По его словам, только благодаря помощи местного жителя они смогли избежать вмешательства со стороны полиции. Этот местный житель пригласил туристов к себе домой, что спасло их от продолжительного взаимодействия с полицией.

Полиция города Пешавар отвергает все обвинения и подчеркивает, что туристам была обеспечена безопасность, когда их "извлекли" из ситуации с толпой. Согласно версии полиции, туристы предпринимали попытку незаконного проникновения через границу с Афганистаном. Тем не менее, они были остановлены, так как их визы уже истекли. По словам представителей полиции, туристы прибыли на базар Джамруд на местном такси, и вокруг них скопилась враждебно настроенная толпа, на что полиция уже реагировала.

Полицейские также отметили, что трудности общения были связаны с "ограниченным знанием английского" со стороны туристов. В итоге они успешно "извлекли" туристов из опасной ситуации и доставили их в Пешавар.

"Пара быстро покинула место на такси, и ответственный полицейский сопровождал их, чтобы гарантировать их безопасность", — утверждают полицейские, призывая прекратить распространение "ложной пропаганды".

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