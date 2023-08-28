Под Москвой по факту поножовщины работников Wildberries полиция возбудила уголовное дело

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уголовное дело по статье о хулиганстве было начато в результате столкновения двух групп мужчин в Электростали, во время которого были нанесены ножевые ранения. Сообщение об этом поступило из пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Фото: Openverse

Согласно информации, следователь из следственного управления Управления МВД России по городскому округу Электросталь исходя из факта нанесения ножевых ранений двум мужчинам возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство"). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет лишение свободы на срок до семи лет.

Инцидент произошел 27 августа недалеко от одного из домов на Железнодорожной улице. Возник спор между двумя группами граждан, который перерос в драку. В ходе столкновения двое мужчин получили ножевые ранения и были отправлены в больницу. В настоящее время правоохранительные органы работают над установлением личностей остальных участников инцидента и предпринимают меры для их задержания.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что, по предварительным данным, в драке принимали участие около 40 работников склада Wildberries.

Ранее мы писали, что также в Подмосковье вор вынес со склада Wildberries 300 смарт-часов. Но затем сдался полиции из-за мук совести.

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