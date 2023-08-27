Вор украл 300 смарт-часов на 1 млн со склада Wildberries, но сдался полиции из-за угрызений совести

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Московской области произошло интересное событие: грабитель, вынесший со склада Wildberries большое количество смарт-часов, столкнулся с дилеммой в отношении своей добычи. Из-за отсутствия плана действий и мучившего его чувства вины, он наконец принял решение сдаться.

Фото: openverse

Согласно данным, предоставленным в SHOT, 29-летний мужчина по имени Амин решил совершить преступление 17 августа. Он проник на склад маркетплейса в деревне Коледино, расположенной под Подольском, и похитил 300 часов Poco Watch GL.

После этого Амин вернулся домой в Люберцы, и в течение целой недели пытался продать или использовать украденные товары. Однако все его попытки оказались тщетными. Кроме того, его мучили угрызения совести из-за произошедшего. Наконец, не выдержав давления, вор решил сдаться в полицию. Против него было заведено уголовное дело по статье "Кража", за которую предусмотрено максимальное наказание в виде до шести лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.