Врач рассказал, как повысить качество сна для профилактики деменции

Продолжительное пребывание в фазе глубокого сна, известной как медленный сон, уменьшает риск развития деменции благодаря улучшению способности мозга избавляться от токсичных белков, сообщил британский врач Майкл Мосли изданию Daily Mail.
Мосли отметил, что с возрастом качество сна ухудшается, сокращается время, проведённое в глубоком сне. В этой фазе замедляются дыхание и сердцебиение, мышцы расслабляются, и уменьшается активность глаз. Глубокий сон способствует физическому восстановлению организма.
По словам Мосли, во время глубокого сна специальная жидкость в мозге, ликвор, более активно удаляет отходы клеточного метаболизма и токсичные белки, такие как амилоидные и Тау. Это поддерживает и улучшает когнитивные функции в период бодрствования.
Чтобы уменьшить вероятность развития деменции, необходимо увеличить продолжительность глубокого сна до двух часов. Мосли рекомендует физическую активность, установление строгого режима сна, прохладную и тёмную спальню, а также избегание использования гаджетов и просмотра телевизора перед отходом ко сну.
Кроме того, правильное питание в течение дня, включающее продукты, богатые клетчаткой и белками, способствует глубокому сну. Врач советует избегать еды поздно вечером и ночью.
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