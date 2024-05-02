Врач рассказал, как повысить качество сна для профилактики деменции

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Увеличение продолжительности глубокого сна защищает от деменции

1:28
Наука

Продолжительное пребывание в фазе глубокого сна, известной как медленный сон, уменьшает риск развития деменции благодаря улучшению способности мозга избавляться от токсичных белков, сообщил британский врач Майкл Мосли изданию Daily Mail.

Увеличение продолжительности глубокого сна защищает от деменции
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мосли отметил, что с возрастом качество сна ухудшается, сокращается время, проведённое в глубоком сне. В этой фазе замедляются дыхание и сердцебиение, мышцы расслабляются, и уменьшается активность глаз. Глубокий сон способствует физическому восстановлению организма.

По словам Мосли, во время глубокого сна специальная жидкость в мозге, ликвор, более активно удаляет отходы клеточного метаболизма и токсичные белки, такие как амилоидные и Тау. Это поддерживает и улучшает когнитивные функции в период бодрствования.

Чтобы уменьшить вероятность развития деменции, необходимо увеличить продолжительность глубокого сна до двух часов. Мосли рекомендует физическую активность, установление строгого режима сна, прохладную и тёмную спальню, а также избегание использования гаджетов и просмотра телевизора перед отходом ко сну.

Кроме того, правильное питание в течение дня, включающее продукты, богатые клетчаткой и белками, способствует глубокому сну. Врач советует избегать еды поздно вечером и ночью.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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