Как отучить котенка кусать вас со всей силы: кулаки тут не помогут

Эксперты рассказали, как отучить котенка кусаться

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если котёнок был отнят от матери слишком рано, он может не научиться контролировать своё поведение, что может привести к тому, что его когти и зубы окажутся опасными для владельца.

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Ключевая проблема заключается в том, что маленький котёнок плохо оценивает свои силы.

Он не осознаёт, как правильно играть, и не понимает, что укусы могут причинять боль — в конечном итоге, он всё же хищник.

К счастью, есть полезные рекомендации, как обучить котёнка не кусаться и не царапаться:

Игрушки: направьте интерес котёнка на игрушки, демонстрируя, что вам неприятны его когти и зубы.

направьте интерес котёнка на игрушки, демонстрируя, что вам неприятны его когти и зубы. Когтеточка: обучите котёнка пользоваться когтеточкой, чтобы его когти стали менее опасными.

обучите котёнка пользоваться когтеточкой, чтобы его когти стали менее опасными. Прервите игру: если котёнок становится слишком агрессивным, прекратите игру и не обращайте на него внимания, пока он сам не займётся чем-то другим.

если котёнок становится слишком агрессивным, прекратите игру и не обращайте на него внимания, пока он сам не займётся чем-то другим. Голосовые команды: выражайте своё неодобрение громко, но без криков и ругани.

выражайте своё неодобрение громко, но без криков и ругани. Регулярные игры: уделяйте игре с котёнком 10-15 минут каждый день.

уделяйте игре с котёнком 10-15 минут каждый день. Остановите игру при агрессии: если укусы становятся более жёсткими, не стоит поощрять такое поведение.