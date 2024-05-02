Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортсменов Украины обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Играх
Названы основные ресторанные улицы Москвы
Автомобили с самым высоким потреблением моторного масла: кого это касается
В Бурятии врачи спасли новорождённую девочку от врождённой патологии
Туристка была шокирована "русскими" пляжами на тайском курорте
Как и почему важно поддерживать оптимальный уровень масла в двигателе
Увеличение продолжительности глубокого сна защищает от деменции
Молодая жена Ширвиндта сообщила, что улетела в Лондон
ВС РФ овладели селом Бердычи на Авдеевском направлении
Как отучить котенка кусать вас со всей силы: кулаки тут не помогут

Эксперты рассказали, как отучить котенка кусаться

1:15
Зоосфера » Кошки

Если котёнок был отнят от матери слишком рано, он может не научиться контролировать своё поведение, что может привести к тому, что его когти и зубы окажутся опасными для владельца.

Эксперты рассказали, как отучить котенка кусаться
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ключевая проблема заключается в том, что маленький котёнок плохо оценивает свои силы.

Он не осознаёт, как правильно играть, и не понимает, что укусы могут причинять боль — в конечном итоге, он всё же хищник.

К счастью, есть полезные рекомендации, как обучить котёнка не кусаться и не царапаться:

  • Игрушки: направьте интерес котёнка на игрушки, демонстрируя, что вам неприятны его когти и зубы.
  • Когтеточка: обучите котёнка пользоваться когтеточкой, чтобы его когти стали менее опасными.
  • Прервите игру: если котёнок становится слишком агрессивным, прекратите игру и не обращайте на него внимания, пока он сам не займётся чем-то другим.
  • Голосовые команды: выражайте своё неодобрение громко, но без криков и ругани.
  • Регулярные игры: уделяйте игре с котёнком 10-15 минут каждый день.
  • Остановите игру при агрессии: если укусы становятся более жёсткими, не стоит поощрять такое поведение.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Последние материалы
Почему следует попробовать масло розмарина: его положительное воздействие на здоровье
Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Рецепт веганского пастушьего пирога, богатого белком
Сенатор Цеков: Крымский мост защищён с моря и с воздуха
Эксперты рассказали, как отучить котенка кусаться
Валерия Гай Германика рассказала о съёмках сериала про княгиню Ольгу
Набиуллина объявила о подготовке "денежной реформы"
Клиенты и сотрудники "ВСК" пройдут 1 млн километров за три года
Ольховский считает, что Андреевой на теннисном матче с Соболенко не хватило мощи
МСБ: "выгоревшие" айтишники уехали из московского бара на Чёрное море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников