Как отучить котенка кусать вас со всей силы: кулаки тут не помогут
Эксперты рассказали, как отучить котенка кусаться
1:15
Если котёнок был отнят от матери слишком рано, он может не научиться контролировать своё поведение, что может привести к тому, что его когти и зубы окажутся опасными для владельца.
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ключевая проблема заключается в том, что маленький котёнок плохо оценивает свои силы.
Он не осознаёт, как правильно играть, и не понимает, что укусы могут причинять боль — в конечном итоге, он всё же хищник.
К счастью, есть полезные рекомендации, как обучить котёнка не кусаться и не царапаться:
- Игрушки: направьте интерес котёнка на игрушки, демонстрируя, что вам неприятны его когти и зубы.
- Когтеточка: обучите котёнка пользоваться когтеточкой, чтобы его когти стали менее опасными.
- Прервите игру: если котёнок становится слишком агрессивным, прекратите игру и не обращайте на него внимания, пока он сам не займётся чем-то другим.
- Голосовые команды: выражайте своё неодобрение громко, но без криков и ругани.
- Регулярные игры: уделяйте игре с котёнком 10-15 минут каждый день.
- Остановите игру при агрессии: если укусы становятся более жёсткими, не стоит поощрять такое поведение.
Новости о животных
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru