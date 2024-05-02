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Андрей Ольховский считает, что российской теннисистке Андреевой не хватило мощи на матче с белоруской Соболенко

Ольховский считает, что Андреевой на теннисном матче с Соболенко не хватило мощи

1:13
Спорт

Андрей Ольховский, который дважды выигрывал турниры Большого шлема в миксте, считает, что россиянка Мирра Андреева уже умеет играть достаточно хорошо, почти без ошибок. Но во время игр с такими сильными соперниками, как Арина Соболенко из Белоруссии, которая является второй ракеткой мира, россиянке не хватает мощи.

Ольховский считает, что Андреевой на теннисном матче с Соболенко не хватило мощи
Фото: wtatennis.com by Официальный сайт женской теннисной ассоциации is licensed under public domain

Напомним вам, что Андреева уступила Соболевой победу в четвертьфинальном матче турнира WTA, который проходит в Мадриде.

Ольховский сказал, что Соболенко была с самого начала фаворитом. Она играла резко, агрессивно с начала и до завершения матча. Андреева вела стабильную игру на задней линии, почти не допускала ошибок. Но в игре с таким соперником, как белоруска, этого было недостаточно.

Теннисист также считает, что даже выход в четвертьфинал — это отличны результат для девушки. В 17 лет быть в восьмерке лучших на столь сильном турнире — это уже успех. Но если Андреева хочет большего, то и работать нужно много больше. Ольховский считает, что у россиянки есть перспективы и будет много побед впереди.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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