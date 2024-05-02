Миллион за три года: страховая компания "ВСК" объявила well-being челлендж для клиентов и сотрудников

Страховой Дом "ВСК" объявил о старте новой well-being программы внутри корпоративного мобильного приложения ВСК Спорт.
Челлендж "1 миллион километров за 3 года!" стартовал 26 апреля. К участию допускаются все клиенты, сотрудники и партнеры страховщика. Они должны суммарно пройти заявленную дистанцию за указанный срок.
Участников челленджа поделят на команды. В приложении будут доступны чаты по интересам, несложные задания по ходьбе и другие виды активности, а также ЗОЖ-конкурсы, уникальные статьи и видео с тренировками и мастер-классами от специалистов по здоровому питанию, сну, медитации и личной продуктивности.
Для участия в новой программе нужно выполнить 4 шага:
Цель новой well-being программы — помочь людям найти баланс в работе и отдыхе, а также популяризовать ЗОЖ и спорт, отметили в "ВСК".
"Участие в проекте поможет им (сотрудникам компании — прим. ред.) больше следить за здоровьем, питанием, физической активностью, при этом позволит еще больше сплотить нашу команду, мотивировать их к новым совместным достижениям как в спорте, так и в бизнесе. Приложение доступно нашим клиентам, партнерам и страховым агентам ВСК", — заявил генеральный директор компании Александр Тарновский.
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