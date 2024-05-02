Миллион за три года: страховая компания "ВСК" объявила well-being челлендж для клиентов и сотрудников

Клиенты и сотрудники "ВСК" пройдут 1 млн километров за три года

Страховой Дом "ВСК" объявил о старте новой well-being программы внутри корпоративного мобильного приложения ВСК Спорт.

Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

Челлендж "1 миллион километров за 3 года!" стартовал 26 апреля. К участию допускаются все клиенты, сотрудники и партнеры страховщика. Они должны суммарно пройти заявленную дистанцию за указанный срок.

Участников челленджа поделят на команды. В приложении будут доступны чаты по интересам, несложные задания по ходьбе и другие виды активности, а также ЗОЖ-конкурсы, уникальные статьи и видео с тренировками и мастер-классами от специалистов по здоровому питанию, сну, медитации и личной продуктивности.

Для участия в новой программе нужно выполнить 4 шага:

скачать приложение,

ввести специальный код,

заполнить личный профиль,

подключить фитнес-трекеры для автоматической синхронизации тренировок.

Цель новой well-being программы — помочь людям найти баланс в работе и отдыхе, а также популяризовать ЗОЖ и спорт, отметили в "ВСК".