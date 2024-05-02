Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Набиуллина объявила о подготовке "денежной реформы"
Ольховский считает, что Андреевой на теннисном матче с Соболенко не хватило мощи
МСБ: "выгоревшие" айтишники уехали из московского бара на Чёрное море
Павел Воля сообщил, что назовет второго сына Зурабом
Три нелепых заблуждения о педикюре, которые стоит развеять
Главный бухгалтер "Адониса" признана виновной в мошенничестве на 96 млн рублей
Агата Муцениеце рассказала, какую причёску делает дочери каждый день
Рассказываем о войлочной вишне
Как приготовить чай из эхинацеи от простуды и гриппа
Миллион за три года: страховая компания "ВСК" объявила well-being челлендж для клиентов и сотрудников

Клиенты и сотрудники "ВСК" пройдут 1 млн километров за три года

Страхование

Страховой Дом "ВСК" объявил о старте новой well-being программы внутри корпоративного мобильного приложения ВСК Спорт.

Клиенты и сотрудники "ВСК" пройдут 1 млн километров за три года
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

Челлендж "1 миллион километров за 3 года!" стартовал 26 апреля. К участию допускаются все клиенты, сотрудники и партнеры страховщика. Они должны суммарно пройти заявленную дистанцию за указанный срок.

Участников челленджа поделят на команды. В приложении будут доступны чаты по интересам, несложные задания по ходьбе и другие виды активности, а также ЗОЖ-конкурсы, уникальные статьи и видео с тренировками и мастер-классами от специалистов по здоровому питанию, сну, медитации и личной продуктивности.

Для участия в новой программе нужно выполнить 4 шага:

  • скачать приложение,
  • ввести специальный код,
  • заполнить личный профиль,
  • подключить фитнес-трекеры для автоматической синхронизации тренировок.

Цель новой well-being программы — помочь людям найти баланс в работе и отдыхе, а также популяризовать ЗОЖ и спорт, отметили в "ВСК".

"Участие в проекте поможет им (сотрудникам компании — прим. ред.) больше следить за здоровьем, питанием, физической активностью, при этом позволит еще больше сплотить нашу команду, мотивировать их к новым совместным достижениям как в спорте, так и в бизнесе. Приложение доступно нашим клиентам, партнерам и страховым агентам ВСК", — заявил генеральный директор компании Александр Тарновский.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Последние материалы
Агата Муцениеце рассказала, какую причёску делает дочери каждый день
Рассказываем о войлочной вишне
Как приготовить чай из эхинацеи от простуды и гриппа
Эксперты ответили, почему кошки любят валяться в пыли
Поклонники хвалят новый детективный сериал "Емеля"
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз
Упражнения низкой и средней интенсивности защищают от депрессии
Экономист: России необходимо перестать обесценивать национальную валюту
Виктор Козлов заключил новый контракт с "Салаватом Юлаевым"
Возвращение к проверенным временем методам диагностики автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников