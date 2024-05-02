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Как вырастить красивый дёрен и сохранить его красоту

Листья этого растения очень привлекают внимание

2:11
Садоводство » Деревья и кустарники

Дёрен — это красивое и популярное растение, которое может стать настоящим украшением любого сада или участка. Его яркие красные ягоды и красивые листья привлекают внимание и радуют глаз круглый год. Но как вырастить красивый дёрен и сохранить его красоту на протяжении многих лет?

Листья этого растения очень привлекают внимание
Фото: commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дерен предпочитает солнечные или полутенистые места с плодородной почвой. Он не выносит затенения и сильных ветров, поэтому старайтесь выбирать защищенное от них место. Также важно учитывать, что дерен любит влажность, поэтому регулярный полив будет необходим.

После выбора места для посадки, необходимо подготовить почву. Дерен предпочитает кислые почвы, поэтому перед посадкой можно добавить в почву торф или хвойные опилки. Также стоит убедиться, что почва хорошо дренирована, чтобы избежать застоя воды.

Самое время приступить к посадке дерена. Выберите здоровое и крепкое растение с хорошо развитой корневой системой. Расстояние между растениями должно быть не менее 1,5 метра, чтобы они имели достаточно места для роста. Посадите растение на глубину, равную его корневой шейке, и хорошо утрамбуйте почву вокруг него.

После посадки не забывайте о регулярном уходе за дереном. Он нуждается в умеренном поливе, особенно в период сухости. Также стоит подкармливать растение органическими удобрениями весной и летом. При этом не забывайте следить за состоянием почвы и не допускайте ее пересыхания или переувлажнения.

Чтобы дерен выглядел красиво и ухоженно, регулярно подрезайте его. Это поможет сохранить красивую форму куста и стимулирует рост новых веток. При этом не забывайте удалять сухие и поврежденные ветки, чтобы предотвратить распространение болезней.

Одним из главных преимуществ дерена является его декоративность круглый год. Он радует глаз яркими красными ягодами в осеннее время и красивыми листьями весной и летом.

Формировка дёрена белого сорт Элегантиссима
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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