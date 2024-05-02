Два айтишника из Москвы на спор уехали отдыхать на майские праздники из бара в Сочи и Крым

МСБ: "выгоревшие" айтишники уехали из московского бара на Чёрное море

3:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Два московских друга-айтишника на спор уехали прямо из столичного бара на длинные майские праздники в Сочи и Крым.

Фото: Главный чат туристов by Серге is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Илья (36 лет) и Алексей (29 лет) утверждают, что их решение было вдохновлено историей менеджера из "Москва-Сити", который в 2023 году уехал на Чёрное море на такси — сказав, что ему до смерти надоела офисная работа.

По словам мужчин, раньше они предпочитали отдыхать за рубежом (Турция, ОАЭ, Таиланд), но в этот раз решили попробовать что-то новое - сообщает Telegram-канал "Новости малого и среднего бизнеса".

На стриме "Туробзора" друзья поделились своими впечатлениями от поездки. По их словам, они наслаждаются морем, достопримечательностями и атмосферой праздников. Друзья путешествуют без явной программы, предпочитая делать все на ходу.

Они посетили Сочи, сейчас находятся в Алуште и планируют поездку в Севастополь и на запад Крыма, а затем вернуться в родную Москву через Краснодар.

"Мы холостые, дома котов-собак нет, девчонок всегда найдем. Деньги есть, ноутбуки с собой, всё, что нужно, докупим на месте. Решили — а чем мы хуже? Вызвали такси, договорились, поехали уже без программы (агрегатора), в Сочи сутки потусовались и сейчас уже в Алуште" — рассказали он.

По их словам, море везде холодное, туристов везде много, "Фишт (стадион в Сочи) и мост (Крымский) потрясающие".

"Собираемся в Севастополь и на запад Крыма, потом обратно через Краснодар — там родня (Ильи), навестим. До конца праздников успеем!" — констатировали мужчины.

Их приключения можно отследить в соцсетях, где друзья публикуют сториз о своем путешествии "от бара и такси до Сочи и Крыма".

Они также добавили, что море нужно видеть каждый год, а если кто-то не может себе этого позволить — он зря работает (что спорно). При этом потраченные на отдых и дорогу суммы туристы не назвали — по оценкам турэкспертов, это "уже минимум 200 тысяч рублей" (что, впрочем, не является критической суммой для хороших IT-специалистов).

Напомним, что в 2023 году многие СМИ рассказывали историю 37-летнего таксиста Харидулло. Взяв заказ из "Москва-Сити", он уехал аж в Судак — уставший от работы менеджер заявил "как же (достала) эта работа, пора на море". Как сообщала "Комсомольская правда", турист всю дорогу на море пил пиво, а таксист по приезду даже сам отдохнул несколько дней на пляже.

В свою очередь, "МК" рассказал о зимней истории-2023 из Краснодара, когда двое коллег уехали на море прямо с корпоратива. Распивая алкоголь и засыпая, они доехали до холодного побережья, ужаснулись своей идее и попросили таксиста быстрее вернуть их "домой".