Розмариновое масло для волос: секрет здорового роста и объема

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Почему следует попробовать масло розмарина: его положительное воздействие на здоровье

1:59
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Недавно масло розмарина для роста волос стало настоящим хитом. Знаменитости, такие как Белла Хадид и Джулианна Мур, расхваляют его как средство для стимуляции роста волос и улучшения их состояния. Многочисленные отзывы подчеркивают его многофункциональность: от увеличения объема волос до укрепления их структуры. Но насколько эффективно розмариновое масло?

Почему следует попробовать масло розмарина: его положительное воздействие на здоровье
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Научные исследования показали, что оно может быть столь же эффективным, как и миноксидил, препарат для стимуляции роста волос. Использование масла розмарина увеличивает количество волос у людей с алопецией после шести месяцев применения. Кроме того, оно способствует заживлению нервных окончаний и улучшению кровообращения в коже головы. Недостаток кровоснабжения может замедлить рост волос и привести к их выпадению. Таким образом, масло розмарина не только способствует росту волос, но и улучшает их общее состояние. Его противовоспалительные свойства также помогают снизить раздражение кожи головы, уменьшить перхоть и зуд.

При выборе масла розмарина обращайте внимание на его состав. Хорошее масло содержит розмарин (Rosmarinus Officinalis leaf oil) в высокой концентрации. Если этот ингредиент указан ниже, значит, его содержание в продукте невелико.

Если вы используете эфирное масло розмарина, обязательно разбавьте его перед применением, чтобы избежать раздражения кожи головы. Для этого можно использовать базовые масла, такие как кокосовое, миндальное или масло жожоба. Наносите разбавленное масло на корни волос и массируйте кожу головы. Чем дольше вы оставите масло на волосах, тем лучше оно проникнет в кожу. Смойте масло шампунем через 30 минут или более. Повторяйте процедуру несколько раз в неделю.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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