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Новая российская валюта. Цифровой рубль: подробности

Набиуллина объявила о подготовке "денежной реформы"

1:01
Экономика

Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, заявила о запуске "самой масштабной денежной реформы" в стране, которая предполагает введение новой национальной валюты — цифрового рубля.

Набиуллина объявила о подготовке "денежной реформы"
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Экспериментальный этап проекта начался год назад с участием 12 финансовых учреждений, нескольких сотен обычных граждан и тридцати компаний в различных регионах.

Планы Центробанка включают в себя сделать цифровой рубль широко используемым средством расчетов уже в следующем году. Стоит отметить, что цифровой рубль отличается от криптовалюты: его эмиссия и хранение будут осуществляться через электронные кошельки Центробанка, в то время как банки будут действовать как простые операторы.

ЦБ уверяет, что внедрение цифрового рубля способствует распространению цифровых технологий среди населения, бизнеса и государства, а также увеличит скорость и безопасность финансовых операций.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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