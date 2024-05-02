Пастуший пирог из чечевицы, горошка, грибов и цветной капусты: очень вкусный и богатый белком

В большую кастрюлю добавьте кусочки картофеля и соцветия цветной капусты. Налейте воду, добавьте 2 чайные ложки соли. Доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь и варите 10 минут. Слейте воду.
Переложите картофель и цветную капусту в блендер. Взбивайте до получения пюре, затем добавьте 1/4 стакана бульона. Взбивайте до получения однородной массы. Посолите и поперчите.
Разогрейте духовку до 200 градусов. В кухонный комбайн добавьте грибы. Взбейте.
Нагрейте 3 чайные ложки масла в большой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте грибы и готовьте 10 минут. Переложите в большую миску и отложите в сторону. В ту же сковороду добавьте оставшееся масло. Добавьте лук и морковь и готовьте 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте ещё минуту. Переложите овощи в миску с грибами. В ту же сковороду добавьте оставшийся бульон, вино, томатную пасту и бальзамический уксус. Довести до кипения. Уменьшите огонь до средне-слабого и добавьте чечевицу, розмарин и тимьян. Тушить 10 минут.
Добавьте горошек и готовьте ещё 10 минут. Выключите огонь и соедините грибную смесь с чечевицей. Вылейте эту смесь в форму. Равномерно распределите смесь картофельного пюре по поверхности. Выпекайте 20–25 минут.