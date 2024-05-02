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Пастуший пирог из чечевицы, горошка, грибов и цветной капусты: очень вкусный и богатый белком

Рецепт веганского пастушьего пирога, богатого белком

2:41
Еда

Универсальные и очень питательные бобовые можно использовать практически во всех видах блюд. Предлагаем вам рецепт веганского пастушьего пирога, богатого белком. 

Рецепт веганского пастушьего пирога, богатого белком
Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza is licensed under CC BY 2.0

Ингредиенты (на 12 порций)

  • 450 г грибов портобелло, вымытых и разрезанных на четвертинки
  • 750 г картофеля, очищенного и нарезанного ломтиками
  • Полкило цветной капусты
  • 3 средние моркови, очищенные и нарезанные кубиками
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых
  • 1 средняя луковица, нарезанная кубиками
  • 2,5 стакана овощного бульона
  • 1 чашка зелёной чечевицы
  • 1 чашка замороженного горошка
  • 1/4 стакана веганского красного вина
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса
  • 5 чайных ложек оливкового масла
  • 2 чайные ложки свежего тимьяна
  • 1 чайная ложка мелко нарезанного свежего розмарина
  • Чёрный молотый перец по вкусу
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. В большую кастрюлю добавьте кусочки картофеля и соцветия цветной капусты. Налейте воду, добавьте 2 чайные ложки соли. Доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь и варите 10 минут. Слейте воду.
  2. Переложите картофель и цветную капусту в блендер. Взбивайте до получения пюре, затем добавьте 1/4 стакана бульона. Взбивайте до получения однородной массы. Посолите и поперчите.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов. В кухонный комбайн добавьте грибы. Взбейте.
  4. Нагрейте 3 чайные ложки масла в большой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте грибы и готовьте 10 минут. Переложите в большую миску и отложите в сторону. В ту же сковороду добавьте оставшееся масло. Добавьте лук и морковь и готовьте 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте ещё минуту. Переложите овощи в миску с грибами. В ту же сковороду добавьте оставшийся бульон, вино, томатную пасту и бальзамический уксус. Довести до кипения. Уменьшите огонь до средне-слабого и добавьте чечевицу, розмарин и тимьян. Тушить 10 минут.
  5. Добавьте горошек и готовьте ещё 10 минут. Выключите огонь и соедините грибную смесь с чечевицей. Вылейте эту смесь в форму. Равномерно распределите смесь картофельного пюре по поверхности. Выпекайте 20–25 минут.
Пастуший пирог - рецепт Гордона Рамзи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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