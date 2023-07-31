На трассе "Уссури" в Приморском крае столкнулись грузовик и легковая машина. В результате аварии погиб ребёнок, ещё пять человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По информации ведомства, обе машины следовали в сторону Хабаровска. Отмечается, что грузовик въехал в иномарку Nissan March, которая двигалась впереди него. В легковом автомобиле находилась семья из шести человек, включая водителя.
"В результате ДТП погибла пятимесячная девочка", — сказано в официальном релизе.
После столкновения автомобилей оперативники возбудили уголовное дело. Мужчине, который был за рулём грузовой машины, может грозить наказание вплоть до пяти лет тюрьмы. Расследование продолжается.
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