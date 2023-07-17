Подоляк назвал Крымский мост недолговечным и незаконным сооружением

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк высказался о теракте на Крымском мосту, который был совершён ночью 17 июля.

Фото: infosmi.net

Он заявил в Twitter*, что Крымский мост — это "незаконное сооружение". По его мнению, подобные конструкции "недолговечны вне зависимости от причин разрушения".

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил информацию о ЧП на мосту в районе 145-й опоры. Позже стало известно, что сооружение атаковали украинские надводные беспилотники. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после трагедии, которая унесла жизни двух человек.

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сообщение с фактическим признанием причастности к атаке на Крымский мост.

Военспец Владислав Шурыгин, комментируя ЧП, призвал начать планомерное уничтожение Киева как политического центра.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.