Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк высказался о теракте на Крымском мосту, который был совершён ночью 17 июля.
Он заявил в Twitter*, что Крымский мост — это "незаконное сооружение". По его мнению, подобные конструкции "недолговечны вне зависимости от причин разрушения".
Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил информацию о ЧП на мосту в районе 145-й опоры. Позже стало известно, что сооружение атаковали украинские надводные беспилотники. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после трагедии, которая унесла жизни двух человек.
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сообщение с фактическим признанием причастности к атаке на Крымский мост.
Военспец Владислав Шурыгин, комментируя ЧП, призвал начать планомерное уничтожение Киева как политического центра.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.