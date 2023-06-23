В Омске удар электрического тока оборвал жизнь подростка

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Омске 16-летний подросток погиб от удара электрическим током. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Омской области.

По предварительной версии, школьник пытался отремонтировать компьютер, не отключив его от питания. Произошло короткое замыкание и молодого человека ударило током.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Сотрудники компетентных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным некоторых СМИ, молодой человек и раньше менял в своём компьютере различные детали. В этот раз всё закончилось трагедией.

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