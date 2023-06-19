Суд оставил без изменения приговор жителю Омской области, жестоко убившего своего отца

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд оставил без изменения приговор в отношении жителя деревни Озерка Исилькульского района Оренбургской области, убившего собственного отца. Об этом сообщает gorod55.ru.

Фото: potokmedia.ru

Законность приговора была проверена Верховным судом России. Ранее злоумышленник был осужден Омским областным судом к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменения.

Напомним, в феврале 2021 года 55-летний мужчина поссорился со своим 78-летним отцом. Он ударил его молотком по голове и закопал во дворе дома. Пенсионер скончался лишь спустя 2-3 часа.

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