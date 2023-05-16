Произошедшая авария на подстанции "Южная", которая расположена близ Краснодара, стала причиной отключения светофоров и прекращения движения общественного транспорта в городе. Об этом информирует мэрия, добавив, что часть трамвайной линии обесточена.
"Из-за аварии на подстанции "Южная" отключены несколько трансформаторных подстанций города".
Напомним, что ранее на территории Рыльского района Курской области без электричества остались около 600 жителей. Причина тому — очередной обстрел со стороны ВСУ.
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