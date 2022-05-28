В Бугуруслане простились с морпехом, погибшим на Украине

В Бугуруслане сотни горожан пришли проститься с морпехом Сергеем Куницкиным, который погиб в ходе российской спецоперации на Украине, об этом пишет 56orb.ru.

Отмечается, что 37-летний военнослужащий служил в морской пехоте. Войсковая часть вела ожесточённые бои на Украине. Во время одного из них уроженец Оренбургской области погиб.

В пятницу, 27 мая, в Бугуруслане состоялась траурная церемония, на которую пришли сотни горожан, желающие проститься с морпехом.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего на Украине похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.