На Украине погибли сержант и двое рядовых из Омской области

В ходе спецоперации погибли трое военнослужащих из Омской области. Губернатор региона Александр Бурков выразил соболезнования родным погибших, об этом сообщает gorod55.ru.

Сержант Руслан Василенко, а также рядовые Сергей Белов и Евгений Савицкий погибли на Украине, исполняя воинский долг.

"Наши военнослужащие как истинные защитники отдали жизнь за безопасность Отечества. Их имена навсегда останутся в истории России", — сказал глава области.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего в ходе российской спецоперации похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.