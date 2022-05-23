Погибшего на Украине солдата похоронили в Батайске: сын спрашивает, где папа

Молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей, об этом пишет rostovgazeta.ru, ссылаясь на "Батайское время".

Погибшего при исполнении воинского долга похоронили на Алее Славы.

Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

"Сын зовёт, каждый день спрашивает, где папа. Папа пообещал перед отъездом ему машинку, он постоянно подбегает, спрашивает. Я говорю — папа в командировке, а сейчас ребёнок третью ночь не спит, кричит, зовёт, он чувствует", — сказала она.

Ранее стало известно, что на Украине в ходе спецоперации погибли два контрактника из Оренбургской области. Прикрывая пехоту, младший сержант Талгат Жумбаков выехал на БМП и открыл огонь по противнику. В этот момент в машину угодил снаряд. Вместе с Жумбаковым погиб его друг Руслан Аргимбаев.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.