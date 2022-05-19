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Автор Юлия Миленина

В Норильске за сожжение георгиевской ленты задержан сторонник "Правого сектора"*

Происшествия

На 18-летнего жителя Норильска возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В Норильске за сожжение георгиевской ленты задержан сторонник "Правого сектора"*

В пресс-службе ведомства пояснили, что подозреваемый выложил в социальные сети видеозапись с сожжением георгиевской ленты. Кроме того, он призывал россиян к осквернению символа воинской славы России.

По данным следствия, парень был приверженцем радикального украинского национализма и разделял идеи "Правого сектора"*.

"Он разместил в открытом для всеобщего просмотра мессенджере две видеозаписи осквернения им символа воинской славы России — георгиевской ленточки", — прокомментировали следователи.

Жителя Норильска заключили под стражу. Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных региональным главком УФСБ РФ.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

* признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Юлия Миленина
Темы норильск правый сектор уголовное дело
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