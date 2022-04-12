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Автор Любовь Степушова

Кризис в Молдавии нарастает: запрещены георгиевская лента и символы Z и V

Мир » Бывший СССР » Молдавия

В Молдавии запрещены георгиевская лента и символы Z и V, возможны столкновения 9 мая. Так стоит ли Москве идти Кишинёву навстречу по оплате долга за газ?

Кризис в Молдавии нарастает: запрещены георгиевская лента и символы Z и V

Кишинёв запретил символы освободителей мира от нацизма

7 апреля парламент Молдавии проголосовал за внесение поправок в Кодекс о правонарушениях по поправкам, запрещающим "символы и атрибуты, пропагандирующие действия военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности".

К этим символам была добавлена георгиевская лента — символ Победы в Великой Отечественной войне и символы спецоперации РФ на Украине — буквы V и Z, как "пропагандирующие войну".

Физическим и юридическим лицам, нарушившим этот закон, в том числе в Сети, грозят штрафы или общественные работы.

Закон с поправками должен вступить в силу ко Дню Победы 9 мая.

То есть, во избежание каких-либо дебатов и публичного обсуждения, солидарный с Западом антироссийский запрет был замаскирован под поправку в Кодекс о правонарушениях и принят "втихаря".

Народ Молдавии недоволен решением

Газета Noi, издаваемая на молдавском языке, провела опрос среди читателей. Был поставлен вопрос :

Закон о защите информационного пространства и запрете символов Z, V и георгиевской ленты, а также фильмов и песен о Великой Отечественной войне ( принято ранее) , на ваш взгляд, это:

  • Абсолютно правильное решение в сложившейся ситуации (поддержали — 15,1%)
  • Правильное ситуационное решение, которое затем должно быть аннулировано (2,8%)
  • Неверное решение с непредсказуемыми последствиями (25,8%)
  • Совершенно неверное решение (56,3%)

Очевидно, что многие в Молдавии не намерены прощать то, что их мнение проигнорировали.

Гагаузия не подчинится федеральному закону

Если молдавский парламент не отменит запрет, то Гагаузия, по мнению депутатов Народного собрания, примет собственный закон, разрешающий использование георгиевской ленты на территории автономии, или проведет референдум по этому поводу, сообщило издание aif. md. Соответствующее заявление было принято на заседании Народного собрания Гагаузии.

По словам депутатов, "георгиевская лента является символом победы во Второй мировой войне, и местные жители с гордостью носят эту ленту на груди 9 мая".

"Это решение парламента Республики Молдова напрямую затрагивает интересы Гагаузии и её народа. Народное собрание Гагаузии критикует это решение законодательного органа и просит депутатов отказаться от этой идеи ради сохранения стабильности в обществе", — говорится в сообщении.

Додон обещает массовое шествие

Оппозиция правящей партии Майи Санду в лице депутатов фракции Блока коммунистов и социалистов Адриана Лебедински и Григоре Новака обратились в Конституционный суд и оспорили инициативу.

Перед этим лидер оппозиции Игорь Додон обещал массовое шествие по Кишиневу в День Победы, на которое он лично выйдет с георгиевской лентой.

"Есть вещи, ценности и символы, которые невозможно запретить, как бы ни старалась нынешняя марионеточная власть в Кишиневе, написал Додон в соцсети.

"9 мая наши граждане проявят характер и покажут этой бессмысленной власти, что историческая память не может быть аннулирована оскорбительными, антидемократическими и безответственными решениями ", — написал политик.

"Есть ли у этого правительства чувство меры, есть ли у него чувство риска? Понимает ли он, что у народа есть предел терпению?", — указал Игорь Додон.

"А если вы способны только на вызовы и истерику, будьте готовы уйти", — говорится в послании Додона.

ЧП в Молдавии разрешает репрессии

Не все согласны с решением парламента и в правящей партии. Депутат от Партии "Действие и солидарность" (ПДС) Витале Жако признал, что с политической точки зрения, "сейчас не лучшее время" для партии, чтобы запретить георгиевскую ленту и символы Z и V, но с другой стороны, "мы не должны мириться с тем, что происходит и спокойно смотреть на то, как народ Украины сейчас умирает".

Такое мнение он высказал во время передачи "Главный вопрос с Юлией Федоровой" на телеканале НТВ-Молдова, сообщает Noi. md.

"9 мая — день памяти жертв, и чувства в связи с этим неоднозначны, и этот праздник не должен использоваться сейчас как инструмент разжигания ненависти и раскола общества", — сказал депутат ПДС.

Премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире частного телеканала подтвердила в среду, что граждане, которые будут носить георгиевскую ленту 9 мая, будут оштрафованы.

В Молдавии сохраняется чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации в Украине. Чрезвычайное положение подразумевает установление особого режима передвижения лиц и товаров и выдворение лиц, которые могут представлять опасность для безопасности государства.

Москва не может идти на уступки Кишинёву

Между тем, Молдавия попросила у "Газпрома" продлить срок аудита накопленного долга по оплате за газ. Ранее Кишинёв заявлял, что Молдавия в мае может быть отключена от поставок газа из-за неспособности вернуть долг. В Кишиневе отмечали, что республика готова согласовать график погашения долга только после его аудита, однако, правительство пока не смогло привлечь зарубежного аудитора якобы из-за событий на Украине.

Времени остается всё меньше, а аргументы молдавской стороны звучат неубедительно, особенно с учетом отношения к российским ценностям. Молдавия на 100% зависит от поставок российского газа.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы газпром молдавия игорь додон наталья гаврилица
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