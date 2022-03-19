В Афинах вандалы нарисовали на памятнике советским воинам символ "Азова"*

В Афинах был осквернён памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, сообщает РИА Новости.

Так, хулиганы написали на нём желтой краской "Азов"* и нарисовали символ украинского батальона. Инцидент тут же прокомментировали в посольство России в Афинах. Дипломаты призвали греческое правительство найти и наказать виновных.

"Сторонники украинского националистического батальона "Азов"*, которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских воинах — тех, кто огромными жертвами освободил порабощённую Европу от фашизма во Второй мировой войне. Мы однозначно осуждаем эту аморальную попытку оскорбить историю и недопустимый акт вандализма", — заявили в посольстве.

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*признан экстремистской организацией и запрещён в РФ

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