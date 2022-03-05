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Автор Ирина Шлионская

Древние греки боялись мёртвых

Эврика

Американские археологи, ведя раскопки на кладбище Passo Marinaro, расположенном на территории древнегреческого поселения на Сицилии, в районе города Камарина, нашли почти 3000 захоронений, два из которых значительно отличались от остальных. Исследователи пришли к выводу, что похороны сопровождались специальными ритуалами, призванными помешать мертвецам восстать из могил.

Древняя Греция
Древняя Греция

Против воскрешения

В одной из гробниц лежали останки человека, причиной смерти которого, скорее всего, стали тяжёлые недуги и недоедание. Скелет оказался завален черепками амфор. Это выглядело так, будто живые опасались, что покойник выберется наружу.

В другой гробнице находился скелет ребёнка, умершего в возрасте от 8 до 13 лет. Поверх его тела покоились пять тяжёлых камней.

Помимо этого, по всей территории кладбища исследователи обнаружили таблички с написанными на них заклинаниями против воскрешения мёртвых.

Они могут возвращаться!

Археологи опубликовали своё заключение в специализированном журнале Popular Archaeology. В статье говорится, что древнегреческой культуре со времен неолита была свойственна так называемая некрофобия — "боязнь мёртвых".

Греки опасались, что некоторые мертвецы способны после кончины покидать свои могилы и возвращаться, чтобы вредить живым.

Чтобы этого не случилось, их останки придавливали сверху чем-нибудь тяжёлым. Однако это не всегда помогало: некроманты якобы могли вызывать усопших с того света.

Надо сказать, что такие необычные захоронения находят по всему миру. Так, в Болгарии и других балканских странах, где по традиции верят в вампиров, встречаются могилы, в которых лежат останки, пронзённые колом и с отделённой от тела головой. Считалось, что таким образом можно заставить вампира оставаться в могиле.

Как вычислить будущего "вампира"?

 

По каким критериям люди прошлого определяли, кто после смерти может превратиться в вампира или зомби, пока неясно. Возможно, у жертв "некрофобии" имелись какие-то отличительные особенности.

Поскольку довольно часто у таких скелетов находят признаки прижизненного истощения, можно предположить, что эти люди страдали от голода или каких-то болезней, что могло обезобразить их внешний вид и вызвать страх перед ними.

Если человек был психически болен и странно себя вёл, он также вызывал подозрение.

Даже в более позднем Средневековье многие страдавшие душевными расстройствами угодили на костёр по обвинению в колдовстве. Если человек что-то бормотал, разговаривал сам с собой, размахивал руками, окружающие верили, что в него вселился дьявол.

Существуют, правда, многочисленные свидетельства того, что некоторые погребённые после кончины действительно превращались в вампиров и других потусторонних тварей, но, конечно, это всего лишь фольклорные сказания, пока не подтверждённые серьёзными исследованиями.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы археология древняя греция
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