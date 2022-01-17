В Казани задержали пьяного отца без прав с четырьмя детьми в багажнике

Сотрудниками полиции Казани был задержан водитель, который во время задержания был нетрезв и не имел прав. В багажнике его автомобиля полицейские обнаружили четверых его детей, которым почему-то не нашлось места в салоне машины.

"В отдел полиции "Горки" УМВД России по Казани 16 января поступило сообщение, что водитель автомобиля Renault Kaptur перевозит порядка четырех детей и ведет себя неадекватно… Автомобиль был остановлен возле одного из домов по проспекту Победы. Как установили сотрудники полиции, за рулем автомобиля находился 31-летний житель Казани, который не имел права управления транспортными средствами", — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в МВД, задержанный водитель был пьян. В общей сложности он перевозил в своём автомобиле восемь человек, включая четырёх детей, которые ехали в багажнике. Все находившиеся в авто были доставлены в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Как пишет РИА Новости, в отношении водителя было возбуждено административное дело сразу по четырём статьям.

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