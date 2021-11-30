В сети появилось видео спасения восьмилетней девочки из-под завалов после взрыва дизельного котла. Он произошел в частном доме в Подмосковье в ночь на 30 ноября.
Как сообщает Следственный комитет по Московской области, в Люберецком городском округе произошёл хлопок. Из-за него обрушилась часть стен. В доме находились двое детей: девочки 2010 и 2013 годов рождения. Их извлекли спасатели. Взрослые смогли выбраться самостоятельно.
Несовершеннолетние попали в больницу, там им оказали медпомощь.
На месте сейчас работают следователи. Они устанавливают причины произошедшего.
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