Девочку вытащили из-под завалов после взрыва в Подмосковье

В сети появилось видео спасения восьмилетней девочки из-под завалов после взрыва дизельного котла. Он произошел в частном доме в Подмосковье в ночь на 30 ноября.

Как сообщает Следственный комитет по Московской области, в Люберецком городском округе произошёл хлопок. Из-за него обрушилась часть стен. В доме находились двое детей: девочки 2010 и 2013 годов рождения. Их извлекли спасатели. Взрослые смогли выбраться самостоятельно.

Несовершеннолетние попали в больницу, там им оказали медпомощь.

На месте сейчас работают следователи. Они устанавливают причины произошедшего.