EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог объяснил, для чего в США блокируют оборонный бюджет
Бузова вновь оказалась в больнице после "самоволки"
Путин предостерёг Украину от размещения ударных комплексов
Дерипаска в очередной раз раскритиковал политику Набиуллиной
Нидерланды заявили о выявлении в стране штамма COVID-19 "омикрон" ещё 19 ноября
Военный эксперт: из-за закона о QR-кодах Россию могут лишить места в Совбезе
Путин оценил сообщения о российских войсках на границе с Украиной
Лавров: НАТО перебрасывает военную технику к границам России
Китайцы опасаются ещё более серьёзной атаки со стороны вирусов

Девочку вытащили из-под завалов после взрыва в Подмосковье

Происшествия

В сети появилось видео спасения восьмилетней девочки из-под завалов после взрыва дизельного котла. Он произошел в частном доме в Подмосковье в ночь на 30 ноября. 

Как сообщает Следственный комитет по Московской области,  в Люберецком городском округе произошёл  хлопок.  Из-за него обрушилась часть стен. В доме находились двое детей: девочки 2010 и 2013 годов рождения. Их извлекли спасатели. Взрослые смогли выбраться самостоятельно. 

Несовершеннолетние попали в больницу, там им оказали медпомощь.

На месте сейчас работают следователи. Они устанавливают причины произошедшего.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олеся Киреева
Последние материалы
Помощник президента назвал три сценария развития событий с омикрон-штаммом
"Юра, мы всё": РФ потеряет космос с затоплением старой МКС
Звон в ушах реже встречается у женщин, пьющих много кофе
Девочку вытащили из-под завалов после взрыва в Подмосковье
Иммунолог рассказал о слиянии штаммов "дельта" и "омикрон"
Политолог объяснил, для чего в США блокируют оборонный бюджет
Бузова вновь оказалась в больнице после "самоволки"
Путин предостерёг Украину от размещения ударных комплексов
Додик приехал к Путину говорить о суверенитете Республики Сербской
Дарья Митина: случай с Рашкиным — это возвращение бумеранга
Популярное
Общество
Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская провела небольшую экскурсию по дому для своих подписчиков в Instagram.

Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома
Градский незадолго до смерти озвучил своё желание
Шоу-бизнес
Градский незадолго до смерти озвучил своё желание
Политика. Новости и аналитика
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Шоу-бизнес
Стало известно, как Градский оценивал брак Пугачёвой и Галкина
Любовь Степушова Додик приехал к Путину говорить о суверенитете Республики Сербской Любовь Степушова Александр Артамонов Украинский уран для Франции: экономика обороны Александр Артамонов Василий Амирджанов Новостная повестка напомнила советскую политинформацию Василий Амирджанов
Происшествия
Трое школьников погибли при столкновении поезда с машиной на Алтае
Шоу-бизнес
Туктамышева эффектно скинула с себя одежду на льду
Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России
Политика. Новости и аналитика
Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников