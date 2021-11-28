Из-за смертельного ДТП с возгоранием перекрыли движение на федеральной трассе

На федеральной трассе под Красноярском перекрыли движение после аварии, которая унесла жизнь водителя легкового автомобиля.

ДТП произошло сегодня, 28 ноября, примерно в 11:00 на 785-м километре трассы Р-255 "Сибирь". Как сообщает NGS24.RU со ссылкой на сотрудников региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "ВАЗ-2109", двигаясь в сторону Ачинска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик MAN.

После столкновения легковушка загорелась. Мужчину, который находился за рулём машины, не удалось спасти. Он погиб на месте. Сейчас полицейские устанавливают его личность.

Затем в грузовой автомобиль MAN также врезался большегруз Volvo. Водители транспортных средств не пострадали.

"Движение на данном участке полностью перекрыто", — уточнили в ГИБДД.

Для автомобилистов предусмотрели объезд по дорогам "Байкал-Черемшанка" и "Подъезд к аэропорту Емельяново".

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