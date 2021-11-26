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Следователи рассказали, кого обвиняют в трагедии в шахте «Листвяжная»

Происшествия

Следователи назвали пять человек, которым уже предъявили обвинения по делу о трагедии, произошедшей в шахте "Листвяжная". По версии следствия, они не выполнили возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности.

Следователи рассказали, кого обвиняют в трагедии в шахте «Листвяжная»

"Предъявлено обвинение директору шахты "Листвяжная" в Кемеровской области Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину", — передаёт РИА Новости сообщение следственного комитета России.

В ведомстве рассказали, что Махракова, Молостова и Герасименко подозревают в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. А Винокурова и Семыкина обвиняют в халатности. Отмечается, что последние составили акты без проведения проверки.

Ранее стало известно, что шахтёры жаловались на высокий уровень метана ещё до трагедии. Это подтвердил заместитель генпрокурора Дмитрий Демшин. Он также заявлял, что не было выявлено прямой связи хлопка метана и нарушений.

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Автор: Елена Федорова
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