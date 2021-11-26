Шахтёры жаловались на высокий уровень метана ещё до трагедии

Обстоятельства и причины страшной трагедии, произошедшей в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, продолжают расследовать. Дмитрий Демшин, заместитель генпрокурора, заявил, что пока не выявлено прямой связи хлопка метана и нарушений. Также выяснилось, что шахтёры ещё до случившегося жаловались на высокий уровень метана.

Демшин сообщил, что жалобы действительно поступали, однако в настоящий момент нельзя точно сказать, какие нарушения были допущены, а также являются ли они причиной хлопка.

"Жалобы были. Оценка будет даваться именно категории нарушений, повлекли ли они за собой взрывы, поэтому судить о том, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений, говорить рано, это покажет экспертиза, это покажут следственные действия", — передаёт ТАСС его слова.

Ранее Pravda.Ru писала про две версии ЧП на "Листвяжной". По информации следствия, в шахте было допущено нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое привело к задымлению. Сами шахтёры утверждают, что были именно взрывы метана.

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