Трагедия, произошедшая в четверг в Кузбассе, унесла жизни 52 человек: 46 горняков и шестерых спасателей.
"По горячим следам" возникли две версии ЧП:
Владельцы шахты (на которой это уже не первая трагедия с человеческими жертвами) — фирма "СДС-Уголь" — утверждают, что на ней установлено современное оборудование для дегазации. Эксперты же заявили "Известиям", что шахта опасная и что "таких" в России до 20%.
СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Уже установлено, что руководством шахты "было допущено нарушение требований промышленной безопасности" из-за чего "произошло газодинамическое явление — задымление вентиляционного штрека участка № 4".
Начальство компании задержано. В регионе объявлен трёхдневный траур.
Работники шахты с выводами следователей не согласны. В кузбасских ТГ-каналах появились сообщения якобы от шахтеров "Листвяжной", которые утверждают:
Версию шахтёров убедительной считает Рубен Бадалов, зампред Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности.
"Возгорание метана произошло, однозначно. Если его концентрация в воздухе не критична, то следом загорелась угольная пыль, если критична, то она взорвалась. Мог взорваться и сам метан. Обстоятельства выясняет следствие, но пыли без метана не бывает. Он скопился где-то в шахте и рванул, — цитируют слова эксперта "Известия". — Взрывоопасна концентрация метана выше 2%, а из разговора шахтёров мы слышим про 7%. Если это действительно было так, и начальство, зная об этом, заставляло людей работать, — это преступление".
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Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.