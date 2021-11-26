Из-за чего погибли шахтёры и спасатели в Кузбассе?

Трагедия, произошедшая в четверг в Кузбассе, унесла жизни 52 человек: 46 горняков и шестерых спасателей.

"По горячим следам" возникли две версии ЧП:

по официальной — возникшее в выработке задымление;

по неофициальной (на ней настаивают шахтёры) — в шахте были взрывы метана:

Владельцы шахты (на которой это уже не первая трагедия с человеческими жертвами) — фирма "СДС-Уголь" — утверждают, что на ней установлено современное оборудование для дегазации. Эксперты же заявили "Известиям", что шахта опасная и что "таких" в России до 20%.

Версия следствия

СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Уже установлено, что руководством шахты "было допущено нарушение требований промышленной безопасности" из-за чего "произошло газодинамическое явление — задымление вентиляционного штрека участка № 4".

Начальство компании задержано. В регионе объявлен трёхдневный траур.

Версия шахтёров

Работники шахты с выводами следователей не согласны. В кузбасских ТГ-каналах появились сообщения якобы от шахтеров "Листвяжной", которые утверждают:

были взрывы метана;

о вероятности того, что будет трагедия, рабочие предупреждали за четыре дня до случившегося.

Версию шахтёров убедительной считает Рубен Бадалов, зампред Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности.

"Возгорание метана произошло, однозначно. Если его концентрация в воздухе не критична, то следом загорелась угольная пыль, если критична, то она взорвалась. Мог взорваться и сам метан. Обстоятельства выясняет следствие, но пыли без метана не бывает. Он скопился где-то в шахте и рванул, — цитируют слова эксперта "Известия". — Взрывоопасна концентрация метана выше 2%, а из разговора шахтёров мы слышим про 7%. Если это действительно было так, и начальство, зная об этом, заставляло людей работать, — это преступление".