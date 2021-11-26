52 погибших, выживших нет: итоги трагедии в шахте "Листвяжная"

В результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли 52 человека, в том числе шестеро спасателей.

Это последние данные от экстренных служб региона.

С момента взрыва прошли сутки, поэтому все пропавшие без вести считаются погибшими. Тела шахтёров остаются под землёй, после стабилизации температуры и концентрации метана их поднимут на поверхность.

Напомним, взрыв в шахте прогремел в четверг, 25 ноября, около 08:30 по местному времени (04:30 мск). Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство — примерно 260 шахтёров — были спасены, из них 40 — госпитализированы.

"Скорее всего, это был взрыв метана, вызванный где-то искрой, которая привела к взрыву и ударной волне. В результате пострадали люди, которые не смогли выбраться”, — сказал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

По факту аварии уже начато уголовное расследование, директор шахты, его первый заместитель, а также руководитель участка задержаны, сообщил следственный комитет России.